VfB Stuttgart II: "Es war ein schweres Spiel"

Auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum brauchte die Begegnung zwischen der U21 und dem FC-Astoria Walldorf keine lange Anlaufzeit. Die erste Möglichkeit hatten die Gäste, doch VfB-Torhüter Jerik von der Felsen parierte den Schuss gut. Nach 25 Minuten hatte auch die Elf von Trainer Nico Willig die erste gute Chance, ein Schuss von Veit Stange von der Strafraumgrenze ging aber am Pfosten vorbei. Wesentlich knapper war es beim Schuss von Toni Janjic, denn der Ball klatschte an den Pfosten (31. Minute). Bis zur Pause verflachte die Partie zusehends und so gingen beide Teams torlos in die Kabinen.

Nach dem Wiederanpfiff übernahm der VfB die Spielkontrolle und kam auch zu Chancen. Nach einem Eckball verlängerte Veit Stange einen Kopfball von Dominik Nothnagel, doch der Ball ging an den Pfosten (56.). Einen Schuss von Enis Redzepi konnte Walldorfs Torhüter nur abklatschen, doch es war kein VfB-Spieler zur Stelle. In der 67. Minute unterlief der VfB-Defensive ein Fehler und Walldorfs Matej Mijic traf freistehend zum 0:1. Die U21 probierte weiter alles und drängte auf den Ausgleich, kam aber nicht zu aussichtsreichen Abschlüssen. Auf der Gegenseite setzte Walldorf gefährliche Konter, ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr gelingen, sodass es beim 0:1 blieb.

Trainer Nico Willig sagte nach dem Spiel: „Es war ein schweres Spiel gegen einen guten Regionalligisten, der uns sehr gefordert hat. Es war schwierig Torchancen herauszuspielen, aber wir hatten trotzdem zwei Pfostenschüsse. So hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können. Es stand lange 0:0, dann hatten wir einen Defensivfehler, der zum 0:1 führte. Mit einer sehr jungen Mannschaft konnten wir am Ende dann nicht mehr zulegen. Wir haben gelernt, dass Körperlichkeit ein wichtiges Thema ist, aber auch Timing und Frische wichtig werden. Das war heute aber noch nicht richtig zu sehen bei uns. So war es über das gesamte Spiel zu wenig Intensität, zu wenig Tempo und Präzision in der Offensive. Dadurch verlieren wir das Spiel durch diesen einen Fehler.“