VfB Stuttgart II: "Es tut gerade sehr weh"

Im Duell mit dem Sportclub übernahmen zunächst die Gäste die Kontrolle über das Spiel und hatten gleich nach drei Minuten die erste große Chance, als der Abschluss von Dominik Steczyk knapp am Pfosten vorbeischrammte. In Minute 16 lag der Ball dann im Netz des VfB, doch das Eigentor von Dominik Nothnagel fand aufgrund einer Abseitsposition des noch eingreifenden Verler Angreifers Lars Lokotsch keine Anerkennung. Dasselbe galt auch für das Tor von Mohamed Sankoh in Minute 21: Der VfB Angreifer war frei durch und traf, doch auch dieser Treffer wurde zurückgepfiffen – eine ganz knappe Entscheidung.

Dies läutete jedoch die beste Phase des VfB ein: Erst rutschte Benny Boakye bei seinem Schuss in Minute 22 noch aus, sodass der Ball knapp vorbeiging, dann ließen sowohl Mo Sankoh als auch Benny Boakye fünf Minuten später zwei weitere gute Gelegenheiten liegen. In Minute 37 fand Sankoh dann in SCV-Keeper Philipp Schulze seinen Meister, der im Eins-gegen-Eins die Oberhand behielt. Folglich ging es in einem sehr intensiven Duell mit einem Chancenplus zugunsten des VfB, aber ohne gültige Tore mit einem 0:0 in die Pause.

Nach der Pause war der VfB meist am Drücker und hatte die erste gute Chance der zweiten Hälfte, als Jannik Hofmann mit seinem Flachschuss nur knapp den langen Pfosten verfehlte (54.). Zehn Minuten später gerieten dann die Gäste durch eine gelb-rote Karte gegen Julian Stark in Unterzahl, was die Spielanteile des VfB in der Folge weiter erhöhte. Die beste Chance hatte Wahid Faghir im Anschluss an eine Ecke, als der eingewechselte Stürmer eine Hereingabe von Jannik Hofmann nicht mehr erreichte und der Ball Zentimeter am Tor vorbeiging (82.).

Eine Minute später belohnte sich der VfB dann endlich mit dem Führungstor durch Alex Groiß (83.; siehe: Die Tore). Die Führung hielt jedoch leider nicht lange: Nur vier Minuten später antwortete der eingewechselte Oualid Mhamdi mit dem Ausgleich für die Gäste. In der Schlussphase warfen die Jungs mit dem Brustring nochmal alles nach vorne, kamen aber zu keiner klaren Gelegenheit mehr, sodass das Spiel mit einem ärgerlichen Remis endete.

Die Tore:

83. Minute: Mit etwas Glück fällt der Ball bei einer Ecke Alex Groiß vor die Füße. Der Innenverteidiger fackelt nicht lange und hämmert das Spielgerät aus sieben Metern wuchtig unter die Latte.

87. Der VfB kann die Situation auf dem rechten Flügel nicht klären und lässt eine Flanke zu, die Oualid Mhamdi aus kurzer Distanz in die Ecke befördert.

Die Trainerstimme:

„Wir haben uns heute für unseren Aufwand und unser Chancenplus nicht belohnen können. Wir trauern vor allem den hochkarätigen Chancen in Hälfte eins nach. Nach der Pause war es ein sehr zerfahrenes Spiel, in dem wir mit viel Mentalität einen glücklichen Moment nutzen konnten. Dass wir dennoch den Ausgleich kassieren und zwei Punkte abgeben, ist extrem ärgerlich. Uns fehlt das Matchglück in den entscheidenden Momenten. Es tut gerade sehr weh“, sagte Trainer Markus Fiedler.

Das nächste Spiel:

Kommenden Sonntag um 19:30 Uhr ist die U21 beim SV Waldhof Mannheim zu Gast.