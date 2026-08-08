VfB Stuttgart II: "Es sind durchaus glückliche Punkte"

Das Spiel in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover hätte für die U21 nicht schlechter beginnen können, denn bereits nach zehn Sekunden traf Niklas Tauer zum 1:0 für Havelse. Die Hausherren zogen sich mit dieser frühen Führung im Rücken weit zurück, lauerten auf Konter und überließen dem Willig-Team den Ball, was zwar zu einer optischen VfB-Dominanz führte, jedoch klare Chancen fehlten. Ein Standard brachte die Mannschaft von Nico Willig kurz vor dem Halbzeitpfiff dann zurück ins Spiel und auf die Anzeigetafel. Jarzinho Malanga holte einen Freistoß in aussichtreicher Position heraus, den Alexander Groiß aus halblinker Position gekonnt über die Mauer schlenzte und zum 1:1-Pausenstand veredelte.

Mit einem fast komplett neuen Aufgebot im Vergleich zum letzten Spiel der Vorsaison startete die U21 in Havelse in die Spielzeit 2026/27. Lediglich Keeper Jerik von der Felsen und Nico Sessa standen vor gut drei Monaten auch gegen Osnabrück von Beginn an auf dem Platz. Mit David Preu, Veit Stange und Oliver Rölke nominierte Nico Willig drei externe Neuzugänge in die Startformation, zu der auch Rückkehrer Jarzinho Malanga gehörte, der zuletzt an die SV Elversberg verliehen war.

Zum zweiten Durchgang ersetzte Nico Willig Veit Stange und Lauri Penna durch Jordan Majchrzak und Neuzugang Tim van der Leij. Doch die U21 erlebte ein Déjà-Vu und kassierte abermals ein frühes Gegentor (49.). Nico Sessa prüfte wenig später per Freistoß TSV-Keeper Omer Hanin und setzte nach knapp einer Stunde einen Kopfball nur knapp über den Querbalken. Anschließend wechselte Nico Willig erneut doppelt und brachte Antonijo Janjic und den erst 17-jährigen Ertugrul Yigit, der sein Debüt in der 3. Liga feierte, für Dominik Nothnagel und Julian Lüers.

Etwas aus dem Nichts fiel dann zwanzig Minuten vor Schluss das 2:2 durch einen schön herausgespielten Treffer von Tim van der Leij. Und kurz danach lag der Ball wieder im TSV-Tor, doch der Treffer von Oliver Rölke wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht gegeben. Und trotzdem hieß es nach 78 Minuten dann 2:3. Einmal mehr leitete der starke Sessa ein. An seine Hereingabe kam Tim van der Leij im Zentrum zwar nicht mehr heran, doch Havelses missglückter Abwehrversuch lud Jarzinho Malanga ein, der trocken per Linksschuss ins lange Eck traf.

In der Endphase der Partie ließen Alexander Guiddir auf der einen und Tim van der Leij auf der anderen Seite noch brauchbare Gelegenheiten aus und fanden ihre Meister in den jeweiligen Schlussmännern. Mit Luca Berreth feierte in der Schlussminute dann noch ein weiterer NLZ-Spieler seine Premiere in der 3. Liga und durfte am Ende mit den Kollegen über einen gelungenen Saisonstart jubeln.

Die Tore:

1. Minute: Mit dem ersten Angriff der Partie geht Havelse in Führung. Eine Flanke von links wird nur unzureichend geklärt, so dass Wriedt die Kugel zu Niklas Tauer weiterleitet, der ins linke untere Eck trifft.

42. Minute: Alexander Groiß zirkelt einen Freistoß aus halblinker Position über die Mauer und trifft so sehenswert zum 1:1-Ausgleich.

49. Minute: Eine Flanke von der rechten Seite legt Kwasi Wriedt per Kopf zurück ins Zentrum, wo Jesse Tugbenyo aus Nahdistanz nur noch einnicken muss.

70. Minute: Nico Sessa steckt im Mittelfeld den Ball gekonnt auf Tim van der Leij durch, der in halbrechter Position eiskalt bleibt, zum 2:2 trifft und so schon im ersten Spiel seine Knipser-Qualitäten unter Beweis stellt.

78. Minute: Eine Hereingabe von Nico Sessa verpasst Tim van der Leij im Zentrum noch per Kopf, was aber Jarzinho Malanga in Position bringt. Der Rückkehrer trifft per Linksschuss ins lange Eck zum 2:3.

Die Trainerstimme:

„Es sind durchaus glückliche Punkte. Havelse hätte uns schon in der ersten Halbzeit das zweite Gegentor einschenken können und hatte hinten raus auch noch Möglichkeiten, bei denen wir sie ein bisschen eingeladen haben. Aber wenn du zweimal hinten liegst und das dann noch drehst, hat das schon auch was mit Mentalität, aber auch mit Qualität zu tun. Unterm Strich freue ich mich, aber ich weiß auch, dass der Weg noch weit ist“, sagte Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Am 2. Spieltag der 3. Liga empfängt die U21 des VfB Stuttgart am Sonntag, 16. August, Viktoria Köln. Spielbeginn in der WIRmachenDRUCK Arena ist um 19:30 Uhr.