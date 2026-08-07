VfB Stuttgart II: "Es kann losgehen"

Am Samstag startet die U21 mit einem Auswärtsspiel beim TSV Havelse in die Saison 2026/2027 in der 3. Liga. Anpfiff in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ist um 14 Uhr. Für die Mannschaft von Trainer Nico Willig endet damit die fast siebenwöchige Vorbereitungszeit. „Im Gesamtüberblick sind diese Vorbereitungswochen schnell rumgegangen, es kann losgehen“, sagt Nico Willig und blickt direkt auf die erste Auswärtsaufgabe: „Uns erwartet ein Gegner, der einen Komplettumbruch hatte, aber viele Drittligaspieler dazugeholt hat. Wir müssen es schaffen, unsere Qualitäten auf den Platz zu bekommen, aber auch als Gruppe schneller zu funktionieren als der Gegner, nur dann können wir siegreich sein.“

In der Vorbereitung lag ein Fokus auf der Defensive, speziell Strafraumeintritte und daraus resultierende Tore des Gegners. „Wir waren da eigentlich gut, haben nur wenige Eintritte zugelassen und lagen auf Platz sieben im Ligavergleich. Tore haben wir daraus aber viel zu viele kassiert, da lagen wir im letzten Drittel der Liga. Das müssen, wollen und werden wir besser machen“, so der U21-Coach und fügt hinzu. „Inhaltich haben wir insbesondere auf die Themen Geschwindigkeit im Umschalten, Konterspiel und Defensive Wert gelegt.“

Dass der TSV Havelse weiterhin in der 3. Liga spielt, entschied sich erst am 3. Juni, denn da wurde dem TSV 1860 München die Zulassung verweigert. Somit blieben die Niedersachsen, trotz Platz 17 im Endklassement der vergangenen Spielzeit, in der Liga. Es war der Lohn für eine starke Rückrunde, in der die Mannschaft von Trainer und Sportdirektor Samir Ferchichi 22 Punkte holten. Drei davon am 35. Spieltag beim 3:2 gegen den VfB. Bei diesem Spiel stand erstmals Jerik von der Felsen in einem Pflichtspiel für den VfB im Tor.

Nach der Leihe von Florian Hellstern nach Fürth wird der 21-Jährige in der aktuellen Saison häufiger zwischen den Pfosten stehen, denn „Jerik wird unser Stammkeeper sein, wir vertrauen ihm“, so Nico Willig. Am Freitag werden sich auch Yanik Spalt und Ertugrul Yigit auf den Weg nach Hannover machen, beide waren ebenso wie Jerik von der Felsen im Trainingslager des Bundesligateams in Grassau mit dabei. Verzichten muss der VfB-Coach auf die weiterhin nicht einsatzfähigen Michael Glück (Reha nach Sprunggelenksoperation), Tim Köhler (Aufbautraining) und Eliot Bujupi (Reha nach Kreuzbandriss).

13 Neuzugänge bei Havelse

Am Mittwochabend vermeldete der TSV Havelse seine Neuzugänge elf, zwölf und 13. Vom 1. FC Köln wechselt Abwehrtalent Yannick Mausehund auf Leihbasis zum TSV, zudem tragen Torhüter Omer Hanin und Mittelfeldspieler Robin Velasco zukünftig das Trikot der Niedersachsen. Dieser Dreierpack wurde am 3. Juli noch weit übertroffen, denn an diesem Tag wurden sechs neue Spieler verpflichtet. Die Rot-Weißen haben eine ganze Reihe spannender Spieler in ihrem Kader, darunter zum Beispiel der ehemalige Drittliga-Torschützenkönig Kwasi Wriedt (Aachen), Kevin Schumacher (Osnabrück) und Ex-Bundesligaspieler Niklas Tauer (Mainz).