VfB Stuttgart II: "Es ist ein gewonnener Punkt"

Zwei Neue brachte Nico Willig beim Heimspiel gegen den SSV Ulm im Vergleich zum Sieg am Ostersamstag gegen Regensburg. Florian Hellstern kehrte zwischen die Pfosten zurück und ersetzte somit Dominik Draband und der Doppeltorschütze gegen den Jahn, Abdenego Nankishi, durfte für Mirza Catovic ran. Dies hatte zur Folge, dass Nicolas Sessa etwas tiefer auf der Doppelsechs zum Einsatz kam.

Die Partie begann eher verhalten und große Möglichkeiten blieben zunächst Mangelware. Abdenego Nankishi näherte sich mit zwei Halbchancen nach zehn Minuten als Erster dem gegnerischen Kasten an, blieb dabei aber erfolglos. Wesentlich gefährlicher war dagegen der Versuch von Nico Sessa nach einer knappen Viertelstunde. Sein Schuss rauschte links am Ulmer Kasten vorbei.

Die U21 blieb das spielbestimmende Team, während die Gäste ihr Heil in der Defensive suchten. Die Mannschaft von Nico Willig mühte sich in der Folgezeit gegen kompakte Ulmer weiter ab und hatte Mitte des ersten Durchgangs Pech, dass Mansour Ouro-Tagba fälschlicherweise in aussichtsreicher Position zurückgepfiffen wurde, weil das Schiedsrichtergespann eine Abseitsposition ausgemacht hatte, die jedoch nicht vorlag. Nach etwas mehr als einer halben Stunde prüfte dann Noah Darvich Gäste-Keeper Ortag, ehe auch die Ulmer durch Chessa und Röser zu ihren ersten Gelegenheiten kamen. Bis zur Pause tat sich dann auf beiden Seiten nicht mehr viel, weshalb es folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Ohne personelle Veränderungen ging es dann in Durchgang zwei. Der erste Abschluss gehörte den Ulmern in Person von Max Brandt, doch Florian Hellstern hatte mit seinem Schuss keinerlei Mühe. Besser machte es die U21 in Minute 48. Leny Meyer setzte sich am linken Flügel durch und flankte ins Zentrum, wo Nankishi zunächst von der vielbeinigen Ulmer Abwehr noch geblockt wurde. Der Ball landete aber vor den Füßen von Nico Sessa, der aus Nahdistanz zur verdienten Führung abstaubte. Nach exakt einer Stunde musste dann Florian Hellstern zum ersten Mal richtig eingreifen und entschärfte einen strammen Distanzschuss des ehemaligen VfB-Spielers Leon Dajaku gekonnt.

Den nächsten Akzent setzte auf der anderen Seite Justin Diehl mit einem Schuss aus halblinker Position, aber Christian Ortag parierte ebenso stark. Ulm erhöhte danach etwas die Schlagzahl und kam durch Kapitän Dennis Dressel knapp 20 Minuten vor Schluss zu einer weiteren brauchbaren Chance. Sein Schuss rauschte aber letztlich über den Querbalken. Nico Willig brachte danach gleich drei frische Kräfte auf einen Schlag, doch es waren die Gäste, die nach einem langen Ball plötzlich zum Ausgleich kamen. Lucas Röser konnte relativ unbedrängt in halblinker Position abschließen und ließ Flo Hellstern dabei keine Chance.

In der Nachspielzeit boten sich dann Elias Löder auf der einen und Julian Lüers auf der anderen Seite noch Gelegenheiten, die jedoch beide ungenutzt blieben. Ein zusätzlicher Wermutstropfen neben dem verpassten Sieg an diesem Abend waren die jeweils fünften gelben Karten für Christopher Olivier und Mansour Ouro-Tagba, die somit am Samstag in Aachen gesperrt fehlen werden.

Die Tore:

48. Minute: Leny Meyers Hereingabe von links konnte Abdenego Nankishi zunächst noch nicht im gegnerischen Tor unterbringen, doch Nico Sessa staubte aus kurzer Distanz ab und setzte die Kugel zum 1:0 unter die Latte.

76. Minute: Nach einem langen Ball auf der linken Seite setzte sich Lucas Röser im Strafraum clever im Zweikampf durch und konnte frei vor Florian Hellstern zum 1:1 abschließen.

Die Trainerstimme:

„Ich mag auch, wenn man gut spielt und sich dann etwas verdient. Und ich finde, dass wir das insgesamt nicht richtig gemacht haben. Vor allem haben wir uns zu wenige Chancen erspielt. Es ist ein gewonnener Punkt, denn ich finde, dass es nicht hochverdient verdient ist, hier einen Punkt zu holen. Wir haben es nicht wirklich gut gespielt und gehen dann auch glücklich in Führung, weil wir uns relativ wenige Chancen herausspielen konnten. Und dass ein Gegentor fällt, ist verdient. Deshalb ist es auch in Ordnung. Aber ich kann mich nicht über Punkte freuen, wenn die Leistungen nicht gut sind. Andererseits haben wir trotzdem viel gerackert und mussten auch viel laufen, aber es war vieles sehr unsauber und das ist störend“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Zum Ende der Englischen Woche reist die U21 nach zwei Heimspielen am Samstag, 11. April, nach Aachen. Anstoß auf dem Tivoli bei der formstarken Alemannia ist um 14 Uhr.