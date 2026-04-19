VfB Stuttgart II: "Es ist auf jeden Fall ärgerlich"

Nach der Niederlage vergangene Woche bei der Alemannia aus Aachen wechselte Nico Willig gleich vierfach in seiner Startformation beim Heimspiel gegen Aue. Anstelle von Yanik Spalt, Tim Köhler, Samuele di Benedetto und Mohamed Sankoh durften der zuletzt gelb-gesperrte Christopher Olivier, Max Herwerth, Kenny Freßle und der von den Profis abgestellte Jeremy Arevalo von Beginn an ran.

Die Mannschaft von Nico Willig hatte von Beginn an mehr vom Spiel und viel Ballbesitz, klare Chancen blieben gegen die Gäste aus Sachsen aber zunächst aus. Erst nach 16 Minuten wurde es gefährlich, doch einen Schuss von Jeremy Arevalo von der Strafraumgrenze konnte Martin Männel im FC-Tor parieren. Wenig später versuchte es der VfB-Angreifer artistisch per Fallrückzieher und verfehlte das Ziel nur knapp.

Exakt 20 Minuten waren gespielt, als sich Aue erstmals dem Tor annäherte. Der Schuss des Ex-Freiburgers Julian Guttau rauschte aber deutlich rechts vorbei, so dass Flo Hellstern erst gar nicht eingreifen musste. Die U21 blieb spielbestimmend, tat sich aber zunächst noch schwer die kompakte Defensive der Gäste zu knacken. Auf Auer Seite kam wenn überhaupt dann allenfalls nach langen Einwurf-Flanken von Abwehr-Chef Ryan Malone annährend Gefahr auf.

Sieben Minuten vor der Pause war es dann aber soweit. Nico Sessa dribbelte in Darvich-Manier von der rechten Seite ins Zentrum und wurde von der Gäste-Abwehr nicht wirklich attackiert, was der Linksfuß mit einem sehenswerten Schuss ins linke obere Eck zum 1:0 bestrafte. Und nur zwei Zeigerumdrehungen später stand es gar 2:0. Christopher Oliviers Hereingabe von der rechten Seite drückte Jeremy Arevalo im Zweikampf mit Malone aus Nahdistanz mit etwas Glück über die Linie.

Sekunden später verhinderte Männel im Auer Tor mit einer Glanztat gegen Noah Darvichs Schlenzer aufs lange Eck einen weiteren Einschlag in seinem Gehäuse. Bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bot sich dann Julian Guttau per direktem Freistoß noch die Chance zum Anschluss, sein Versuch ging aber über den Querbalken, so dass es bei einer komfortablen 2:0-Pausenführung der U21 blieb.

Durchgang zwei begann auf VfB-Seite mit einem Doppelwechsel. Yanik Spalt und Samuele di Benedetto ersetzten Leny Meyer und Julian Lüers. Am Spiel änderte sich derweil wenig. Die Mannen mit dem roten Brustring waren zunächst weiter tonangebend, doch das Team von Aues Interimstrainer Khvicha Shubitidze wurde mit fortlaufender Zeit etwas zielstrebiger. Und kam nach 54 Minuten zum Anschluss, als der auffälligste Gäste-Spieler, Julian Guttau, links in den Strafraum zog und nicht lange fackelte. Sein von Christopher Olivier noch leicht abgefälschter Schuss schlug letztlich unhaltbar für Flo Hellstern zum 2:1 ein.

Aue war in der Folgezeit präsenter als in Durchgang eins, doch die U21 hielt mit viel Wille und Laufbereitschaft dagegen und kontrollierte über weite Strecken der Partie das Geschehen. So blieben klare Torchancen hüben wie drüben über einen längeren Zeitraum Mangelware. Erst eine knappe Viertelstunde vor dem Ende bot sich Justin Diehl per Kopf die Chance auf ein weiteres Tor, doch Martin Männel hatte etwas dagegen und parierte souverän. Eine Unachtsamkeit der VfB-Hintermannschaft brachte knapp zehn Minuten vor Schluss Aues Kapitän Marcel Bär eine Möglichkeit ein, doch Flo Hellstern zeigte sich hellwach und verhinderte Schlimmeres.

Auf der Gegenseite musste Martin Männel bei einem Versuch von Justin Diehl (84.) noch einmal sein ganzes Können aufzeigen. Eine Hereingabe des eingewechselten Jonah Fabisch sprang drei Minuten vor Schluss dann Alex Groiß im Strafraum unglücklich an die Hand, so dass es Elfmeter für die Veilchen gab. Marcel Bär verwandelte mit etwas Glück zum 2:2, denn Flo Hellstern hatte die Ecke geahnt, konnte den Ausgleich aber trotzdem nicht mehr verhindern. Am Ende konnte das Willig-Team dann sogar froh sein, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Denn ein abgefälschter Versuch von Herwerth rauschte in der Nachspielzeit am Auer Kasten vorbei und im Gegenzug vergab dann Bär freistehend eine Großchance, so dass es letztlich beim 2:2 blieb.

Die Tore:

38. Minute: Ein Angriff über die rechte Seite brachte Nico Sessa in Ballbesitz, der ins Zentrum dribbelte und sehenswert am chancenlosen Männel vorbei ins linke obere Eck zur Führung abschloss.

40. Minute: Christopher Oliver flankte von der rechten Seite ins Zentrum, wo Jeremy Arevalo gedankenschneller als sein Gegenspieler Malone war und zum 2:0 vollendete.

54. Minute: Ein tiefer Ball von Marcel Bär auf Julian Guttau brachte den Offensivspieler links im Strafraum in Position. Sein noch etwas abgefälschter Schuss schlug unhaltbar für Flo Hellstern im VfB-Kasten ein.

88. Minute: Marcel Bär traf per Handelfmeter ins linke untere Eck. Flo Hellstern war zwar an dem Schuss noch dran, konnte aber einen Einschlag nicht mehr verhindern.

Die Trainerstimme:

„Es ist auf jeden Fall ärgerlich, wenn du 2:0 führst. Trotzdem muss man sagen, dass das 2:0 einen Tick zu hoch ist für die erste Halbzeit, weil wir uns gar nicht so viele Torchancen herausgespielt haben. Von dem her ist es nicht so, dass wir super Fußball in der ersten Halbzeit gespielt hätten und katastrophalen in der zweiten. Wir sind nach der Pause gut reingekommen und haben den Ball gut bewegt, machen dann aber einen gravierenden Fehler und bringen Aue damit zurück, die bis dato keine Torchancen hatten. Und dann wird es ein Schlagabtausch mit vielen langen Bällen, von denen aber wenige gefährlich geworden sind. Es ist bitter, dass der Ausgleich dann durch einen Elfmeter fällt. Mit so viel Ballbesitz wie wir hatten, hätten wir die Konter wesentlich besser ausspielen können“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Die U21 gastiert am kommenden Sonntag, 26. April, beim TSV Havelse. Spielbeginn im Eilenriedestadion ist um 19.30 Uhr.