VfB Stuttgart II: Erst Frost, dann Flieger

Mit einem nahezu kompletten Kader und guter Laune startete der Drittligist VfB Stuttgart II am gestrigen Samstagnachmittag in die zweite Saisonhälfte.
Mit einer Aktivierung im Kraftraum und einer Trainingseinheit bei frostigen Temperaturen auf dem Kunstrasen des VfB-Clubzentrums machte das Team von Trainer Nico Willig den Aufgalopp. Verstärkt wurde die U21 von den drei U19-Spielern Matthaios Tsigkas, Antonijo Janjic und Robin Dittrich.
Bereits am heutigen Sonntagmorgen geht es raus aus der Kälte und gen Süden: Bis zum Sonntag, 11. Januar, absolviert der VfB sein Trainingslager im türkischen Manavgat, wo am 10. Januar das einzige Testspiel der Vorbereitung gegen den rumänischen Erstliga-Tabellenführer und UEFA Conference League-Teilnehmer Universitatea Craiova geplant ist. Torhüter Dominik Draband wird die Reise in die Türkei nicht antreten, sondern die kommende Woche im Training der Lizenzmannschaft teilnehmen. Die Rückrunde in der 3. Liga startet für die U21 mit einem Heimspiel am 18. Januar gegen den MSV Duisburg.
Der Kader für das Trainingslager
Florian Hellstern, Jerik von der Felsen, Robin Dittrich, Max Herwerth, Mirza Catovic, Alex Groiß, Lauri Penna, Samuele Di Benedetto, Thomas Kastanaras, Nicolas Sessa, Efe Korkut, Tim Köhler, Leny Meyer, Abed Nankishi, Julian Lüers, Kenny Freßle, Deli Hajdini, Paulo Fritschi, Yanik Spalt, Chris Olivier, Mansour Ouro-Tagba, Dominik Nothnagel, Michael Glück, Tino Kaufmann, Nuha Jatta, Mohamed Sankoh, Antonijo Janjic, Matthaios Tsigkas.
