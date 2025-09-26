VfB Stuttgart II: "Ein Lehrgeldtag für meine extrem junge Mannschaft"

Das Spiel begann aus VfB Sicht mit einem Schreckmoment gleich in der ersten Minute, als Energies Timmy Thiele VfB Keeper Stefan Drljaca (für den weiter angeschlagenen Florian Hellstern im Tor) überlupfte, aber das Tor knapp verfehlte. In Minute fünf ging der FCE dann durch Erik Engelhardt in Führung. Der VfB braucht einige Minuten, um ins Spiel zu finden, und musste in dieser Phase auch einige gefährliche Angriffe der Hausherren (8., 19.) überstehen.

In Minute 38 ergab sich dann die große Chance zum Ausgleich: Mo Sankoh war seinem Gegenspieler enteilt und war nach schönem Steilpass allein vor Cottbus-Keeper Funk, der allerdings als Sieger aus dem Duell hervorging. Eine Minute später wehrte Funk den Fernschuss von Samuele Di Benedetto zur Ecke ab. Just in dieser Phase, als der VfB gute offensive Akzente setzen konnte, erhöhte Cottbus durch einen unhaltbar abgefälschten Freistoß von Henry Rorig auf 2:0. Dies war auch der Pausenstand.

Zur zweiten Hälfte kamen die Jungs aus Cannstatt engagiert zurück auf den Platz und hatten durch Leny Meyer (49.) die erste gute Möglichkeit. Cottbus zeigte sich an diesem Abend jedoch zu abgezockt und kaltschnäuzig: In Minute 54 stellte Energie durch Erik Engelhardt auf 3:0. Dem VfB war auch nach diesem Nackenschlag das Bemühen nicht abzusprechen. Tim Köhler hatte Pech, als er nach einer Stunde mit seinem Kopfball nur den Pfosten traf.

Sieben Minuten später machte Cottbus mit dem 4:0 durch Tim Campulka nach einer Freistoßflanke alles klar. Als wenig später auch Nicolas Sessa mit seinem Freistoß nur den Pfosten traf und Moritz Hannemann in der Nachspielzeit das fünfte Mal für Cottbus traf, war der 0:5-Endstand besiegelt.

Die Trainerstimme:

"Glückwunsch zum verdienten Sieg an Cottbus, der in einer tollen Atmosphäre auch in der Höhe verdient war. Wir haben uns ein Stück weit selber auf die Verliererstraße gebracht, da wir beim frühen 0:1 nicht wach genug waren. Wir haben Energie somit in die Karten gespielt, sie konnten kontern, auch weil wir uns im letzten Drittel zu viele Ballverluste geleistet haben. Mit dem 0:2 zur Halbzeit waren wir noch gut bedient, auch wenn wir die große Chance zum 1:1 hatten“, sagte Trainer Nico Willig. „Nach der Pause wollten wir eine Reaktion zeigen, nach dem schnellen 0:3 war dann der Stecker gezogen. Es ist ein Lehrgeldtag für meine extrem junge Mannschaft, die heute zu grün aufgetreten ist. Vielleicht ist es gut, wenn man mal richtig auf die Mütze bekommt, das kann lehrreich sein. Wir wollen versuchen, am Dienstag ein anderes Gesicht zu zeigen.“

Das nächste Spiel:

Die kommende Woche ist erneut „englisch“. Am Dienstag um 19 Uhr steht das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden an.