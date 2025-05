– Foto: Kevin Kieweg

VfB Stuttgart II: Ein Klassenerhalt mit Bestwerten Entwicklung, Jugendlichkeit, Spielfreude – die abgelaufene Spielzeit der U21 in der 3. Liga war geprägt von Erfolgen, aber auch großen Herausforderungen. Ein Fazit.

Die Konkurrenz wollte es der U21 mit dem Klassenerhalt so schwer wie möglich machen. Reichten in den vergangenen drei Jahren stets 40 Punkte, um in der 3. Liga zu bleiben, musste der Nachwuchs des VfB vor dem letzten Spieltag sogar mit 46 Zählern noch zittern. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, warum der Klassenerhalt der U21 in der 3. Liga mit letztlich 47 Zählern nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Entwicklung mit Bestwerten „Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Beteiligten in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gegangen sind“, sagt Trainer Markus Fiedler am Saisonende. Eben jener große Schritt in der Entwicklung der jungen Talente war neben dem Klassenerhalt das große Ziel für die Rückkehr in die 3. Liga. Dass dies dem VfB gelang, zeigt sich nicht nur an den Debüts von Jarzinho Malanga, Anrie Chase und Benny Boakye für die Lizenzspielermannschaft, sondern lässt sich auch an einigen Bestwerten ablesen:

Der VfB stellte im Schnitt mit 21,8 Jahren die jüngste Mannschaft der Liga. Beim 2:2 gegen Wehen Wiesbaden am 3. Spieltag stellte der VfB die jüngste Startelf der gesamten Drittliga-Saison mit im Schnitt 20,6 Jahren auf. Die neun jüngsten Anfangsformationen der Saison waren allesamt vom VfB.

Der VfB setzte mit Abstand die meisten Eigengewächse ein. In der abgelaufenen Saison standen 24 Spieler für den Club aus Cannstatt in Liga 3 auf dem Rasen, die im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurden.

Der VfB setzte zudem mit Jarzinho Malanga, Max Herwerth, Eliot Bujupi, Christopher Olivier, Efe Korkut, Elijah Scott (Jahrgang 2006) und Mirza Catovic (Jahrgang 2007) die zweitmeisten Junioren, also Talente, die noch für die U19 spielberechtigt wären, ein. Zudem verteilte der VfB mit 4851 Spielminuten die zweitmeiste Einsatzzeit an eben jene Junioren. Beides kann lediglich Absteiger SpVgg Unterhaching (elf Junioren, 5.011 Minuten) übertreffen. „Eine U21 dauerhaft mit Spielern aus dem eigenen Stall in der 3. Liga ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Daher kann man es nicht hoch genug hängen, dass wir den Klassenerhalt primär mit der Kraft der eigenen Jugend geschafft haben. Dass wir so viele Spieler mit einer hohen Verweildauer im Verein hatten, ist besonders“, sagt Markus Fiedler. Im Schnitt verbrachten die Eigengewächse der Stuttgarter U21 fünf Jahre im eigenen NLZ, bei den Zweitvertretungen von Hannover 96 (1,5 Jahre) und Borussia Dortmund (0,8 Jahre), die beide den Klassenverbleib nicht geschafft haben, ist es deutlich weniger.