– Foto: Kevin Kieweg

VfB Stuttgart II: „Ein brutal schweres Heimspiel“ Nach dem Heimsieg am Samstag hat die U21 am Dienstagabend ein weiteres Heimspiel der 3. Liga. Zu Gast in Aspach ist der formstarke VfL Osnabrück. Verlinkte Inhalte 3. Liga VfL Osnabrück VfB Stuttg. II

Durch den hart erkämpften 2:1-Sieg am Samstagnachmittag gegen Hannover 96 II hat die U21 des VfB Stuttgart einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Liga distanziert. Doch noch immer steht die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler unter dem ominösen Strich. Die nächste Gelegenheit, dies zu ändern, bietet sich dem jungen VfB Team bereits am Dienstagabend.

Heute, 19:00 Uhr VfB Stuttgart VfB Stuttg. II VfL Osnabrück VfL Osnabrück 19:00 live PUSH Um 19 Uhr ertönt der Anpfiff in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gegen den VfL Osnabrück (Tickets im Online-Shop oder an der Tageskasse, nur Barzahlung). Der VfL reist mit einer Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden an – nach zuvor neun ungeschlagenen Spielen. Seit dem Amtsantritt von Trainer Marco Antwerpen Mitte Dezember holten die Lila-Weißen 21 Punkte und schoben sich vom letzten Tabellenplatz mit nun 32 Punkten auf Rang 15 vor und haben damit einem Punkt mehr als der VfB. „Es wird ein brutal schweres Heimspiel gegen einen formstarken Gegner, der ungeachtet der Niederlage mit am stärksten in der Liga gepunktet hat. Der wieder zum Leben erweckt worden ist, als Zweitliga-Absteiger aber auch mit anderen Ambitionen gestartet ist“, sagt Markus Fiedler vor dem Flutlicht-Heimspiel.