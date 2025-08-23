VfB Stuttgart II: "Durch den Platzverweis ist es ein anderes Spiel"

Vier Änderungen in der Startelf im Vergleich zum siegreichen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt nahm Trainer Nico Willig vor. So begannen Kaden Amaniampong sowie die zum Kader von Sebastian Hoeneß zählenden Dan-Axel Zagadou, Noah Darvich und Justin Diehl für Christopher Olivier, Leny Meyer, Efe Korkut und Nicolas Sessa.

Beide Mannschaften waren von Anpfiff an auf Betriebstemperatur und es dauerte keine drei Minuten, da lag der Ball bereits im Tor des VfB. Alessio Besio brachte den SC Verl per Kopf in Führung, doch nur zwei Minuten später gelang Mohamed Sankoh durch einen verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich (siehe Die Tore). Der nächste Aufreger war ein Handspiel eines Verler Abwehrspielers nach einem Kopfball von Alex Groiß, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm (18. Minute).

Der VfB blieb am Drücker, doch ein Kopfball von Mo Sankoh geriet zu schwach (23.) und nach einem Eckball waren bei mehreren Abschlüssen immer ein Bein der Gäste dazwischen (25.). Auf der Gegenseite war es Florian Hellstern, der sich ganz breit machte und gegen Dominik Steczyk parierte (29.). Auch kurz vor dem Halbzeitpfiff blieb die Nummer eins im Duell mit Chilohem Onuoha der Sieger.

Nach der Halbzeitpause kamen Max Herwerth und Jordan Majchrzak für Dan-Axel Zagadou und Justin Diehl ins Spiel, das nur drei Minuten später eine Wendung nahm, als Schiedsrichter Niclas Rose, der sein erstes Drittligaspiel leitete, Lauri Penna mit der gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen schickte – eine äußerst harte Entscheidung. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch die U21 verteidigte gut und ließ keine zwingende Chance der Gäste zu.

Bis zur 75. Minute, da spielte sich Berkan Taz mit einem Doppelpass durch, scheitert aber frei an Florian Hellstern. Bei einer der wenigen Entlastungsangriffe wurde Mo Sankoh in höchster Not gestoppt (77). und der eingewechselte Verler Jonas Arweiler scheiterte gleich zwei Mal. Zunächst brachte er den Ball nicht an Florian Hellstern vorbei (86.) und in der 90. Minute sprang der Ball vom Innenpfosten in die Arme des VfB-Keepers. Die Chance zum Lucky-Punch hatte der VfB in der fünften Minute der Nachspielzeit, als Nicolas Sessa bei einem Freistoß Mo Sankoh bediente, dessen Schuss aber ein Verler von der Linie köpfte. Somit blieb es beim 1:1.

Die Tore:

3. Minute: Eine Flanke von der rechten Seite landete in der Mitte bei Verls Alessio Besio, der wuchtig zur Führung der Gäste einköpft.

5. Minute: Der postwendende Ausgleich! Mo Sankoh verwandelt einen Elfmeter sicher. Zuvor war Lauri Penna gefoult worden.

Die Trainerstimme:

„Ich bin absolut stolz auf meine Mannschaft. Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und hätten auch noch einen Handelfmeter bekommen können. Durch den Platzverweis ist es dann ein anderes Spiel geworden, aber wir haben wie eine Männermannschaft verteidigt“, sagte Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Am kommenden Samstag spielt die U21 beim TSV 1860 München. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 14 Uhr.