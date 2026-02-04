VfB Stuttgart II: Dominik Draband verlängert

Seit Sommer 2023 ist Dominik Draband Teil der U21 des VfB. In dieser Zeit erwies sich der 29-Jährige als zuverlässiger Teil des Torhüterteams und stellte zudem seine Qualitäten als Vertreter von Florian Hellstern bereits mehrfach unter Beweis. In dieser Saison kam der gebürtige Heilbronner in vier Partien der 3. Liga zum Einsatz. Drei davon gewann die U21, insbesondere am Auswärtssieg beim SV Waldhof Mannheim hatte Dominik Draband mit starken Paraden einen großen Anteil. Nun verlängerte der Torhüter seinen auslaufenden Vertrag und wird auch in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Teil des Torhüter-Teams der U21 darstellen.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Auf Dominik ist in jeder Lage Verlass. Als Führungsspieler in der U21 oder als Trainingstorhüter in der Lizenzmannschaft ist er für unseren VfB eine absolute Bereicherung. Seine sportliche Qualität konnte er in der laufenden Drittliga-Saison schon viermal unter Beweis stellen. Dominik bleibt weiterhin Teil der VfB-Familie und wir freuen uns auf die vor uns liegende Zusammenarbeit.“