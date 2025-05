VfB Stuttgart II: "Dieser Sieg war enorm wichtig für unser Ziel"

Im wichtigen Duell der direkten Tabellennachbarn BVB und VfB brauchten die Jungs mit dem Brustring ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Bis auf einen Fernschuss von Antonio Foti in Minute sieben sprang für die Hausherren allerdings nichts heraus. Stattdessen bot sich in Minute zehn plötzlich dem VfB die große Chance auf die frühe Führung: Mo Sankoh fing einen Ball im Spielaufbau ab und hatte freie Bahn zum Tor, sein Volleyschuss geriet aber zu zentral, sodass BVB-Keeper Marcel Lotka parieren konnte.

In der Folge war beiden Mannschaften die Bedeutung der Partie anzumerken, beide Teams waren bedacht, Fehler zu vermeiden. Es war der VfB, der in Hälfte eins insgesamt das Plus an Offensivaktionen und Abschlüsse hatte. In Minute 36 bot sich die nächste Chance, als Jarzinho Malanga nach einem langen Ball aus spitzem Winkel abzog und nur knapp den Pfosten verfehlte. Wenig später versuchte es Leny Meyer mit einer Direktabnahme aus der Distanz, die einen Meter drüber ging. Letztlich ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte Dortmund den ersten offensiven Akzent: Elongo-Yombo scheiterte an einer guten Reaktion von Dennis Seimen (52.), eine Minute später köpfte Almugera Kabar auf das Tordach. Danach übernahm wieder der VfB die Initiative. Es dauerte allerdings bis zur 71. Minute, bis es richtig gefährlich wurde: Mo Sankoh wurde mit einem langen Ball gefunden, scheiterte aber erneut an Keeper Lotka.

Als es bereits auf ein torloses Remis herauszulaufen schien, sorgte der Kapitän für die Entscheidung: Dominik Nothnagel erzielte in der 84. Minute das Tor des Tages. Diesen Vorsprung brachten die Jungs aus Cannstatt souverän über die Zeit und freuten sich über drei enorm wichtige Punkte, die den Sprung über den ominösen Strich bedeuten.

Das Tor:

Minute: Nach einer Ecke kann Dortmund den Ball nicht klären, sodass die Kugel Dominik Nothnagel vor die Füße fällt. Der Kapitän fackelt nicht lange und wuchtet den Ball aus sechs Metern in die Maschen.

Die Trainerstimme:

"Wir waren insgesamt das eine Tor besser, daher ist es ein verdienter Sieg. Wir sind stolz über die Leistung unter schweren Umständen. Dieser Sieg war enorm wichtig für unser Ziel. Ich ziehe den Hut davor, wie die Jungs der Drucksituation begegnet sind. Es gilt noch einen weiteren Schritt zu machen", sagte Trainer Markus Fiedler.

Das nächste Spiel:

Im Saisonfinale am kommenden Samstag ist Rot-Weiss Essen zu Gast in Aspach. Anpfiff in der WIRmachenDRUCK Arena ist um 14 Uhr. Dabei gibt es eine Sonderaktion: Mitglieder und Dauerkartenbesitzer bezahlen für Tickets nur die Hälfte des regulären Preises.