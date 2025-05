VfB Stuttgart II: "Die Mannschaft ist stabil und bereit"

Nach drei Unentschieden und zuletzt einem Heimsieg gegen Alemannia Aachen tritt die junge VfB-Mannschaft die Reise mit viel Selbstvertrauen an. „Natürlich ist das am Freitag ein ungemein wichtiges Spiel. Es kann vorentscheidenden Charakter haben. Wir gehen es hochmotiviert und mit voller Überzeugung an. Wir sehen das Spiel als Chance, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen und uns in eine sehr gute Ausgangsposition bringen zu können“, sagt Trainer Markus Fiedler und fügt hinzu: „Natürlich bedeutet das auch Druck. Doch unter Druck standen wir auch schon in den jüngsten vier Spielen. Und von denen haben wir keines verloren. Das zeigt, dass die Mannschaft stabil und bereit ist.“

Welche Spieler ihm dabei zur Verfügung stehen werden, entscheidet sich kurzfristig. Der Einsatz der zuletzt angeschlagenen Michael Glück und Benjamin Boakye ist fraglich. Fraglich ist auch, wie die Gastgeber antreten. „Natürlich erwarten wir einen Gegner, der ebenfalls um seine Chance kämpfen wird. Und unsere Vorbereitung ist durch den Trainerwechsel grundsätzlich nicht einfacher geworden. Aber das ist auch kein Grund zur Klage, und schon gar keine Ausrede. Wir sind gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet“, gibt sich Markus Fiedler gelassen.

Trainerwechsel bei der Borussia

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie entschied sich die sportliche Leitung des BVB am vergangenen Montag dazu, die ursprünglich für die kommende Saison vorgesehene Änderung auf der Trainerposition der U23 vorzuziehen. So leitete Mike Tullberg, bislang U19-Trainer der Schwarz-Gelben, am Dienstag das Training, der bisherige Coach Jan Zimmermann wurde freigestellt. Durch zehn Punkten aus den vergangenen zehn Begegnungen rutschte der BVB-Nachwuchs ins untere Tabellendrittel und weist wie Waldhof Mannheim und der VfB 43 Punkte auf. Durch die schlechteste Tordifferenz von -11 steht unsere U21 auf dem ersten Abstiegsplatz, die Dortmunder weisen eine Tordifferenz von -5 und der Waldhof von -2 auf.

Torgefährlichster Spieler des BVB ist Julian Hettwer. Der Außenstürmer traf auch beim 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel doppelt. In 24 Spielen kommt der 21-Jährige auf 13 Tore und acht Assists, fehlte verletzungsbeding allerdings von der Winterpause bis Anfang April und kam erst in den letzten sechs Spielen wieder zum Einsatz, in denen ihm zwei Treffer gelangen.