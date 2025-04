VfB Stuttgart II: "Die Jungs sind am Boden zerstört"

Die ersten Minuten im Duell mit der Spielvereinigung gehörten den Vorstädtern, die mit einem Kopfball durch Jastremski in Minute zwei den ersten Abschluss verzeichneten. Die erste Chance des VfB datierte aus der achten Minute - und die war direkt drin! Benny Boakye brachte die Jungs aus Cannstatt früh mit 1:0 in Führung (siehe: Die Tore). Fünf Minuten später hatte Unterhaching seine erste gute Chance, als Dennis Seimen einen Schuss von Luc Ihorst aus spitzem Winkel zur Ecke klärte.

Zwar hatte das Team von Trainer Markus Fiedler in der Folge mehr Spielkontrolle, schaffte es allerdings zu selten, sich klare Chancen herauszuspielen. Stattdessen zeigten sich auch die Gastgeber effizient vor dem Tor und glichen in Minute 27 durch Luc Ihorst zum 1:1 aus. Danach passierte wenig, sodass es mit dem Gleichstand in die Pause ging.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte der VfB. Keine zwei Minuten nach Wiederbeginn hatte Wahid Faghir eine gute Chance auf die erneute VfB Führung, scheiterte aber an einer guten Parade von Unterhachings Torhüter Kai Eisele. Danach war es ähnlich wie in Hälfte eins ein ausgeglichenes Duell ohne die ganz großen Chancen – bis zur 77. Minute, als Thomas Kastanaras den VfB mit dem 2:1 wieder in Führung brachte. In der Schlussphase verteidigte der VfB über weite Strecken konsequent und hatte in der ersten Minute der Nachspielzeit die große Chance auf die Entscheidung: Der eingewechselte Mo Sankoh sprintete auf Eisele zu und setzte den Ball 16 Meter vor dem Tor an die Latte. Diese vergebene Möglichkeit sollte dem VfB noch teuer zu stehen kommen: Zwei Minuten später, mit einer der letzten Aktionen des Spiels, glich Lenn Jastremski für die Spielvereinigung aus und raubte dem VfB damit zwei Punkte.

Die Tore:

8. Minute: Laurin Ulrich treibt den Ball durchs Mittelfeld und legt links raus zu Benny Boakye, der in den Strafraum eindringt und flach in die lange Ecke vollstreckt.

27. Minute: Der VfB ist weit aufgerückt und verliert den Ball, sodass die SpVgg über Torsiello auf der rechten Seite kontern können. Der Angreifer legt vor dem Tor quer zu Ihorst, der zum 1:1 trifft.

77. Minute: Jarzinho Malanga tankt sich in den Strafraum durch, bleibt mit seinem Schuss aber an einem Abwehrbein hängen. Den zweiten Ball bringt Laurin Ulrich an den langen Pfosten, wo Thomas Kastanaras aus spitzem Winkel zum 2:1 trifft.

90+3. Minute: Die Gastgeber machen Druck und kommen zum Ausgleich: Skarlatidis bringt den Ball von rechts an den langen Pfosten, wo Lenn Jastremski zum 2:2 trifft.

Die Trainerstimme:

„Die Jungs sind am Boden zerstört. Wir haben heute zwei wichtige Punkte verloren und dieses Ergebnis aufgrund des Spielverlaufs nicht verdient. Wir haben den entscheidenden Konter zur Entscheidung nicht vollenden können und haben mit der letzten Aktion des Spiels nicht gut in der Box verteidigt. Wir haben viel Mentalität gezeigt, müssen nun den Kopf hochnehmen und es kommende Woche gegen Verl besser machen“, sagte Trainer Markus Fiedler.

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag um 16:30 Uhr ist der SC Verl in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach zu Gast.