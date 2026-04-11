VfB Stuttgart II: "Die erste Halbzeit war gar nichts"

Die Hausherren starteten mit der stolzen Serie von 16 Punkten aus den letzten sechs Partien und jeder Menge Selbstvertrauen in die Partie. Entsprechend forsch legten die Schwarz-Gelben dann auch los. Joel da Silva Kiala prüfte nach vier Minuten im Anschluss an einen Standard Florian Hellstern erstmals, der sich aber auf der Hut zeigte und gut parierte. Die Alemannia blieb am Drücker und kam durch Niklas Castelle zu einem weiteren Abschluss (7.). Zwei Zeigerumdrehungen später war der Ex-Ulmer dann aber erfolgreich. Jonas Oehmichen legte sehenswert ab und der Offensivspieler hatte frei vor Hellstern keine Probleme erfolgreich abzuschließen. Die U21 tat sich auch danach schwer und konnte nur selten für Entlastung sorgen.

Beim Gastspiel auf dem Aachener Tivoli fehlten der U21 einige wichtige Akteure. Christopher Olivier und Mansour Ouro-Tagba waren nach der fünften Gelbe Karte gesperrt. Zudem musste Mirza Catovic aufgrund einer Sprunggelenksverletzung passen. Nico Willig berief im Vergleich zum Remis gegen Ulm mit Yanik Spalt, Julian Lüers und Mohamed Sankoh für das gesperrte Duo sowie Abdenego Nankishi, der zunächst auf der Bank Platz nahm, deshalb drei neue Akteure in die Startformation.

Die Hausherren kontrollierten dagegen weiter das Spiel und übten viel Druck aus. So konnte Florian Hellstern Mitte des ersten Durchgangs gegen Mika Schroers Schlimmeres verhindern. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde bot sich dann Mohamed Sankoh nach einem Vertikalpass von Julian Lüers eine erste echte Chance, die aber ungenutzt blieb. Aachen blieb zwar dominant, aber es war wiederum VfB-Stürmer Sankoh, dem sich die nächste Gelegenheit bot. Nach starker Vorarbeit von Noah Darvich, köpfte der Niederländer knapp über das Tor. Minuten vor der Pause war die Partie dann etwas offener. Joel da Silva Kiala vergab für Aachen aber genauso wie abermals Mohamed Sankoh für die U21. So ging es mit einer 1:0-Führung der Alemannia in die Kabinen.

Nico Willig ersetzte zur Pause den gelb-vorbelasteten Samuele di Benedetto durch Alexander Groiß. Der erste Abschluss nach Wiederbeginn gehörte Justin Diehl, sein Versuch aus der Distanz rauschte aber rechts am Tor vorbei. Nur kurze Zeit später durfte die U21 dann aber jubeln. Diehl konnte im Strafraum von der Grundlinie ins Zentrum passen, wo Leny Meyer goldrichtig stand und zum Ausgleich vollendete. Aachen brauchte ein paar Minuten um sich vom Schock des Gegentreffers zu erholen und gab in Minute 58 die Antwort. Matti Wagner marschierte über die linke Seite in den Strafraum, passte zu Gindorf, dessen Querpass Schroers nur noch einschieben musste.

Alexander Groiß bot sich kurz darauf nach einem Standard die Chance zum Ausgleich, der Innenverteidiger scheiterte aber am aufmerksamen Pseftis. Auch Kapitän Dominik Nothnagel hatte kein Glück, denn sein abgefälschter Schuss ging knapp links vorbei. Der kurz zuvor eingewechselte Abdenego Nankishi bereitete Mitte der zweiten Hälfte dann Aachens Keeper Pseftis mit einer Hereingabe mehr Mühe, als diesem lieb sein konnte.

Inmitten dieser starken Phase der U21 schlug die Alemannia ein drittes Mal zu. Marius Wegmann köpfte eine Freistoßflanke von Gianluca Gaudino zum 3:1 ein. Dem Team von Nico Willig bot sich durch den eingewechselten Kenny Freßle gut zehn Minuten vor dem Ende die Chance zum Anschluss, sein Schuss war aber zu ungenau. Auf Seiten der U21 feierte dann noch Paulo Fritschi sein Debüt in der 3. Liga. Er ersetzte für die letzten sechs Minuten Tim Köhler. Die letzte Möglichkeit der Partie vergab indes Lars Gindorf in der Schlussminute.

Die Tore:

9. Minute: Aachen kombiniert sich über Gindorf und Oehmichen gut durchs Zentrum. Letzterer legt mit der Sohle gekonnt auf Castelle ab, der frei vor Hellstern vollenden konnte.

48. Minute: Eine Hereingabe von Justin Diehl von der linken Seite nutzt Leny Meyer aus Nahdistanz zum Ausgleich. Alemannia- Keeper Pseftis ist machtlos.

58. Minute: Bei einem Konter der Aachener behauptet sich Wagner auf der linken Seite und findet mit seinem Zuspiel Lars Girndorf, der uneigennützig zu Mika Schroers passt. Der Ex-Bielefelder muss nur noch einschieben.

72. Minute: Einen Freistoß von der rechten Seite serviert Gianluca Gaudino maßgerecht auf den Kopf von Marius Wegmann, der aus gut acht Metern Florian Hellstern im VfB-Kasten bezwingt.

Die Trainerstimme:

„Die Niederlage ist verdient. Die erste Halbzeit war gar nichts. Das Beste daran war, dass es nur 0:1 stand. In der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Es war ausgeglichen, wir waren dran, hatten Aachen eigentlich am Boden liegen und das Stadion war leise. Aber wir verteidigen dann eben nicht konsequent den einen Angriff. Da geht es darum, wie hart du das eine Duell verteidigst oder wie schnell läufst du hinterher, damit der Gegner nicht in den Strafraum kommt. Das war beides nur Halbgas. Und dann bist du 1:2 hinten und es ist brutal schwierig, zurückzukommen. Dazu kommt der Standard, der gut gespielt, aber auch einfach nicht gut verteidigt ist“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Am 34. Spieltag der 3. Liga empfängt die U21 am Sonntag, 19. April den FC Erzgebirge Aue. Spielbeginn in der WIRmachenDRUCK Arena ist um 16.30 Uhr.