VfB Stuttgart II: "Die Atmosphäre mitnehmen"

Im letzten Spiel der Vorrunde der 3. Liga ist die U21 des VfB Stuttgart am Samstag beim VfL Osnabrück zu Gast. Anpfiff im Stadion an der Bremer Brücke ist um 14 Uhr. Die Lila-Weißen stehen mit 32 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Mit sechs Punkten weniger rangiert der VfB auf Tabellenplatz zwölf.

Der VfL stellte am vergangenen Spieltag seine Auswärtsstärke unter Beweis und gewann beim SSV Ulm mit 5:3. Damit holte die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, der sich seit Sommer für die Geschicke verantwortlich zeichnet, 17 Punkte auf fremden Plätzen, so viele wie kein anderes Team. Etwas anders gelagert ist es im Stadion an der Bremer Brücke. In den bisherigen neun Heimspielen holten die Lila-Weißen 15 Punkte, bei einem Torverhältnis von 8:6. Verlassen kann sich das Team auf seine Fans, so ist das Stadion auch am Samstag mit 15.000 Zuschauer wieder ausverkauft. Bester Torschütze ist Robin Meißner, der bei fünf Treffern steht. Bereits sechs Assists und vier Tore hat Lars Kehl auf seinem Konto.

Zweitbeste Abwehr der Liga

Mit lediglich 19 Gegentoren verfügen die Osnabrücker über die zweitbeste Defensive der 3. Liga. Lediglich Hansa Rostock hat noch ein Gegentor weniger kassiert. Trainer Nico Willig ist gewarnt vor dem Auswärtsspiel: „Osnabrück ist defensiv sehr stark, sie haben eine gute Struktur gegen den Ball. Das ist auch gut an der geringen Anzahl an Gegentoren zu erkennen.“ Der Fußballlehrer sieht aber auch Chancen an der Bremer Brücke: „Wir wollen die Atmosphäre mitnehmen und Spielfreude daraus entwickeln. Auch in dem Wissen, dass wir vor großen Kulissen schon häufig gute Leistungen erbracht haben. Personell sind alle dabei.“