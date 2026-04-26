VfB Stuttgart II: "Der letzte Angriff ist fies"

Vier Neue brachte Nico Willig beim Auswärtsspiel in Havelse im Vergleich zum zurückliegenden Remis gegen Aue vor Wochenfrist. Im Tor feierte Jerik von der Felsen sein VfB- und Drittliga-Debüt und nahm den Platz von Flo Hellstern ein, der am Vortag bei der U19 aktiv war. Zudem ersetzten Tim Köhler, Mirza Catovic und Abdenego Nankishi Max Herwerth (Abitur-Prüfungen), Kenny Freßle (Bank) und Justin Diehl (krank).

Bereits vor Anpfiff der Partie gegen die Niedersachsen hatte das Team von Nico Willig durch die Niederlage des SSV Ulm bei 1860 München die Gewissheit, auch in der kommenden Saison in der 3. Liga zu spielen, während die Hausherren unbedingt einen Sieg brauchten, um dieses Ziel rein rechnerisch noch erreichen zu können. Und schon nach acht Minuten hätte der Gastgeber um ein Haar zurückgelegen, als Nankishi in zentraler Position abschließen und TSV-Keeper Quindt gerade noch so klären konnte.

Die U21 war ballsicherer und kam durch Noah Darvich nach 20 Minuten zu einer weiteren ordentlichen Gelegenheit, die abermals Quindt im TSV-Tor entschärfte. Christopher Schepp hatte nach einem Konter dann in Minute 27 die erste richtige Chance seiner Farben, allerdings zeigte sich Debütant Jerik von der Felsen im VfB-Kasten auf der Hut und parierte stark. Auch die U21 blieb gefährlich. So landete ein Schuss von Jeremy Arevalo nach einer knappen halben Stunde am Außennetz. In Unterzahl kassierte man dann aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0. Dominik Nothnagel war angeschlagen vom Platz gegangen und das Team von Nico Willig so nur zu zehnt, als TSV-Kapitän Julius Düker eine Ecke von Johann Berger zur Führung einköpfte.

Die erste Chance nach Wiederbeginn gehörte Noah Darvich, dessen Kopfball aber zu unplatziert war. Auch einige Minuten später fand der Linksfuß mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze den Weg ins Tor nicht. Nach knapp einer Stunde hätte Havelse dann erhöhen können. Zunächst scheiterte Berger aus der Distanz aber am aufmerksamen von der Felsen und im Nachschuss war Leon Sommer zu unpräzise.

Mitten in die Drangphase der Hausherren hinein fiel dann das 1:1. Noah Darvich spielte Doppelpass mit Julian Lüers und zimmerte die Kugel aus halbrechter Position sehenswert ins linke obere Toreck. Die Mannschaft von Nico Willig war danach wieder besser in der Partie, der zweite Treffer der U21 war aber ein Geschenk der Hausherren. Denn ein an sich wenig platzierter Distanzschuss von Ouro-Tagba rutschte TSV-Keeper Quindt zum 1:2 durch die Hosenträger.

Die Führung hatte allerdings nicht lange Bestand, denn auf der anderen Seite flankte Schepp präzise auf Emre Aytun, der per Direktabnahme ins linke untere Eck vollendete. Das Spiel ging danach weiter hin und her. Der eingewechselte Robin Müller schlenzte den Ball nur knapp rechts vorbei und auf der Gegenseite verpasste Alexander Groiß ein mögliches drittes VfB-Tor. Dieses gelang dem TSV Havelse dann in der Nachspielt, als eine Hereingabe des eingewechselten Marko Ilic nicht sauber geklärt wurde und der ebenfalls eingewechselte Temilola Awoyale Jerik von der Felsen zum 3:2 überwinden konnte.

Die Tore:

45.+4. Minute: Johann Berger zirkelte eine Ecke von der linken Seite auf den Kopf seines Kapitäns Julius Düker, der aus Nahdistanz wuchtig zur Führung der Hausherren einköpft.

66. Minute: Noah Darvich spielte am rechten Strafraumeck mit Julian Lüers Doppelpass, tanzte anschließend auf engstem Raum durch den Sechzehner und traf sehenswert ins linke obere Eck.

72. Minute: Leny Meyers Vorstoß brachte am linken Strafraumeck Mansour Ouro-Tagba in Position, der ins Zentrum zog und unter Mithilfe von Havelse-Keeper Quindt zum 1:2 traf.

74. Minute: Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld von Christopher Schepp landete bei Emre Aytun, dessen Direktabnahme im linken unteren Eck landete. Jerik von der Felsen war ohne Chance.

90.+4 Minute: Eine Hereingabe von der linke Seite wurde nur unzureichend geklärt, so dass der eingewechselte Awoyale mit seinem Schuss Jerik von der Felsen überwinden konnte.

Die Trainerstimme:

„Wir hatten von Anfang an eine richtig gute Haltung im Spiel, haben in den ersten 15 Minuten auch gute Torchancen und können in Führung gehen. Das 1:0 nehme ich auf meine Kappe. Wir haben draußen gefragt, wie lange die Nachspielzeit ist und die haben zwei Minuten gesagt. Das Gegentor kriegen wir dann nach 3 Minuten 57. Deswegen haben wir nicht gewechselt, weil wir dachten, die zwei Minuten kommen wir durch. Aber da hätte ich besser wechseln sollen, denn am Ende waren es eben noch zwei Minuten mehr. Es war ein guter Standard, aber den kann man auch besser verteidigen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, das Spiel zu drehen und wir haben es gedreht. Das Unentschieden wäre okay gewesen. Der letzte Angriff ist fies, weil es ein klares Foulspiel an unserem Stürmer im Konter war. Es ist für uns bitter, so zurückzufahren“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Am kommenden Samstag, 2. Mai, empfängt die U21 Rot-Weiss Essen zum Heimspiel im Rahmen des 36. Spieltages der 3. Liga. Spielbeginn in der WIRmachenDRUCK Arena ist um 16:30 Uhr.