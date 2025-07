VfB Stuttgart II: "Der Fokus lag heute auf der Defensive"

„Der Fokus lag heute auf der Defensive, da wir dies im Elf-gegen-elf im Training nicht simulieren konnten. Dabei hat allerdings etwas das Spiel mit dem Ball gelitten. Wichtig ist, dass alle Spieler genügend Spielzeit erhielten und sich niemand verletzt hat“, sagte Trainer Nico Willig nach dem Spiel.

Vor den 850 Zuschauern im Stadion am Hardtwald entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Partie, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Die erste Torannäherung hatte der Drittliga-Absteiger durch einen Kopfball von Pascal Testroet, der allerdings über die Querlatte ging (9. Minute).

Bei der U21 fehlte im letzten Drittel die Genauigkeit, um sich Tormöglichkeiten zu erspielen. Nach 20 Minuten wurde es für Florian Hellstern gefährlich, doch der Schuss von Luca de Meester strich am langen Pfosten vorbei (23.). Ansonsten fand das Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld statt und so ging es folgerichtig beim Stand von 0:0 in die Kabine.

Gegentor nach 23 Sekunden

Fünf Wechsel nahm Nico Willig in der Halbzeitpause vor und das Team war noch nicht sortiert, da lag der Ball im Tor. SVS-Kapitän Pascal Testroet traf zum 1:0 (46.). In der 52. Minute fast der Ausgleich, doch bei einer scharfen Hereingabe von Abed Nankishi fehlten beim freistehenden Eliot Bujupi wenige Zentimeter, um an den Ball zu kommen.

Glück hatte der VfB, dass nach einem Eckstoß der Ball an die Unterkante der Latte prallte und von dort ins Feld zurücksprang (63.). Nicht viel fehlte beim Schuss von Abed Nankishi (68.) und der Abschluss von Deli Hajdini aus zentraler Position geriet zu unplatziert (84.). Florian Hellstern parierte stark gegen Julian Bürkle und verhinderte einen höheren Rückstand (87.), doch trotz aller Bemühungen gelang der U21 an diesem Nachmittag kein Treffer, sodass es beim 0:1 aus VfB-Sicht blieb.

Erneut zum Einsatz kam Gastspieler Julian Bell, der rechts in der Viererkette spielte. Nicht mit dabei war Nicolas Sessa, der sich im Training einen Nasenbeinbruch zuzog und operiert werden muss.

Um die ersten Punkte in der 3. Liga geht es für die U21 am kommenden Samstag. Der Anpfiff beim Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg erfolgt um 16:30 Uhr.

Die U21 des VfB Stuttgart spielte mit:

Hellstern – Bell (46. Amaniampong), Nothnagel (66. Azevedo), Groiß (60. Fritschi), Azevedo (46. Herwerth) – Di Benedetto (66. Freßle), Lüers (66. Spalt), Spalt (46. Reinhardt), Hajdini - Freßle (46. Nankishi), Kastanaras (46. Bujupi)