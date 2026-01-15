VfB Stuttgart II: "Der Druck liegt klar bei Duisburg"

Vier Wochen liegen hinter dem letzten Pflichtspiel der U21 in der 3. Liga. Am 20. Dezember gewann das Team von Trainer Nico Willig mit 2:1 beim VfL Osnabrück. Am Sonntag startet der VfB mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Zu Gast um 13:30 Uhr in der WIRmachenDruck Arena in Aspach ist der MSV Duisburg (Tickets im Online-Shop und an der Tageskasse).

Das Auftaktspiel beim MSV verlor die U21 im Sommer mit 1:2 und so „haben wir aus dem Hinspiel noch etwas gut zu machen“, wie Nico Willig sagt. „Nach dem Hinspiel waren wir nicht zufrieden, zumal es gegen einen Aufsteiger war, aber man hat im Verlauf der Hinrunde gesehen, welche Stärke sie haben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, das müssen wir am Sonntag wieder. Duisburg zeichnet sich durch ein gutes Umschaltspiel und Standards aus, agiert sehr diszipliniert. Dies wird keine einfache Aufgabe, aber es waren immer spannende Spiele gegen die Top-Teams. Der Druck liegt klar bei Duisburg. Gerade nach den Neuverpflichtungen, die sie im Winter getätigt haben“, fügt der U21-Coach hinzu.

Um den Durchmarsch in die 2. Bundesliga zu schaffen, holten die Meidericher in der Winterpause zwei neue Spieler. Mit Aljaz Casar verstärkt ein defensiver Mittelfeldspieler die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch. Der 25-jährige Slowene wechselte von Zweitligist Dynamo Dresden und verfügt über die Erfahrung von zwölf Zweitliga- und 97 Drittligaspielen. Für Tore soll Lex Tyger Lobinger sorgen. Der Mittelstürmer kam vom Ligakonkurrenten Viktoria Köln und traf in der Hinrunde neunmal, in der vergangenen Saison gelangen ihm 15 Treffer in der 3. Liga. Nach dem starken Saisonstart mit sechs Siegen aus sechs Spielen ließ der MSV zum Jahresende etwas nach und konnte nur eins der letzten fünf Spiele gewinnen. Dadurch büßte der Aufsteiger die Tabellenführung ein. Mit 34 Punkten stehen die Zebras auf dem dritten Tabellenplatz, zwei Zähler hinter Spitzenreiter Energie Cottbus.