VfB Stuttgart II: "Das war unser Heimgesicht"

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause startete die U21 mit drei personellen Veränderungen im Vergleich zur Niederlage in Schweinfurt in das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. Im Tor ersetzte Dominik Draband Stefan Drljaca. Zudem spielten Dominik Nothnagel und Nico Sessa anstelle von Maximilian Herwerth und Lauri Penna

Die Mannschaft von Nico Willig begann engagiert und presste zum Teil früh und hoch, klare Torchancen blieben aber zunächst noch aus. Erst nach etwas mehr als zehn Minuten setzte Christopher Olivier mit einem Abschluss aus spitzem Winkel einen ersten Akzent. Gäste-Keeper Gebhardt war aber auf der Hut und konnte einen Rückstand verhindern. Die U21 blieb das aktivere Team, während der Jahn unter Neu-Coach Sascha Hildmann kompakt und tief verteidigte. So dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Leny Meyer mit einem Schuss die nächste nennenswerte Gelegenheit hatte.

Ein Geistesblitz von Noah Darwich brachte wenig später Nico Sessa in Position, doch sein Abschluss aus halbrechter Position ging am langen Pfosten vorbei. Das Team von Nico Willig blieb am Drücker und Christopher Olivier prüfte mit einem Distanzschuss den aufmerksamen Felix Gebhardt im Jahn-Kasten. Die Offensivbemühungen der Oberpfälzer blieben indes eher überschaubar und so war ein abgefälschter Versuch von Benedikt Saller nach knapp einer halben Stunde noch das Gefährlichste, was Regensburg zustande brachte. Ein unnötiger Fehler der Hausherren sorgte dann aber nach exakt 30 Minuten dafür, dass SSV-Kapitän Kühlwetter etwas unerwartet die Führung auf dem Fuß hatte, sein Schuss wurde am Ende aber von Dominik Draband noch pariert.

Diese Möglichkeit war so etwas wie der Wachmacher für den Jahn, der in Folge einer Ecke in Person von Nick Seidel zu einer weiteren ordentlichen Gelegenheit kam. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Nico Sessa dann einen direkten Freistoß aus halbrechter Position an die Oberkante der Latte, nachdem zuvor Benedikt Bauer Mirza Catovic recht rüde von den Beinen geholt hatte. Torlos ging es schließlich in die Kabinen.

Für Catovic ging es nach dem Tritt kurz vor der Pause dann nicht mehr weiter. Er wurde in Durchgang zwei durch Yanik Spalt auf der Doppelsechs ersetzt. Den Gästen gehörte vor 1050 Zuschauer die erste Chance nach Wiederbeginn. Ex-VfB-Spieler Eric Hottmann prüfte Dominik Draband aus spitzem Winkel. Die Stuttgarter Antwort gab Noah Darwich nach 55 Minuten, als er von rechts gefährlich in Richtung zweitem Pfosten flankte, am Ende aber keinen Mitspieler fand. Wenig später war es abermals Darwich, der auf sich aufmerksam machte und auf Vorlage von Mansour Ouro-Tagba zu einem Abschluss kam (59.). Auf der Gegenseite entschärfte Dominik Draband einen Schuss von Noel Eichinger.

Das Spiel war fortan etwas offener und beiden Teams boten sich mehr Räume. Mitte der zweiten Hälfte brachte Nico Willig mit Abdenego Nankishi für Justin Diehl und Mohamed Sankoh für Mansour Ouro-Tagba zwei frische Kräfte und Sankoh war auch gleich voll drin in der Partie. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss (74.) verhinderten die Fingerspitzen von Felix Gebhardt zunächst noch einen Einschlag im SSV-Tor, als der Ex-Basler den Versuch des VfB-Angreifers gerade noch um den Pfosten lenken konnte.

Auch VfB-Keeper Draband konnte sich gegen den eingewechselten Philipp Müller nochmals auszeichnen. Zehn Minuten vor dem Ende zeigte dann Noah Darwich seine ganze Klasse, umkurvte spielerisch leicht die halbe Hintermannschaft des Jahn und schloss platziert und unhaltbar für Gäste-Schlussmann Gebhardt zur verdienten VfB-Führung ins lange Eck ab. Der Jahn versuchte danach zum Ausgleich zu kommen und rannte etwas unüberlegt ins Verderben. Zunächst sorgte ein Ballverlust der Oberpfälzer dafür, dass Abdenego Nankishi freie Bahn hatte und zum 2:0 traf. Und nur kurz danach erhöhte der Deutsch-Angolaner auf Vorarbeit von Sankoh gar auf 3:0. Dass dem eingewechselten John Xaver Posselt 60 Sekunden später noch der Ehrentreffer gelang, konnte am letztlich verdienten Sieg der Willig-Elf nichts mehr ändern.

Die Tore:

80. Minute: Die halbe Regensburger Hintermannschaft konnte Noah Darwich nicht stoppen und der Linksfuß traf nach herrlichem Dribbling sehenswert mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0

87. Minute: Nach einem Ballverlust der Regensburger zog Abdenego Nankishi aus halblinker Position in Richtung Tor und traf mit einem satten Schuss ins linke untere Ecke zum 2:0.

89. Minute: Bei einem Konter bediente Mohamed Sankoh seinen Kollegen Nankishi, der sich unter leichter Bedrängnis behauptete und mit einem Linkschuss an Gebhardt vorbei zum 3:0 traf.

90.+1 Minute: Der eingewechselte John Xaver Posselt konnte eine Unachtsamkeit der VfB-Defensive zum Ehrentreffer der Gäste nutzen, als er auf Vorlage von Nick Seidel am chancenlosen Dominik Draband vorbei zum 3:1 vollendete

Die Trainerstimme:

„Das war unser Heimgesicht. Wir waren von Anfang an total präsent und wollten guten Fußball spielen. Wir waren richtig gut unterwegs und haben uns schon in der ersten Halbzeit genug Situationen herausgespielt, die wir hätten versenken können. Wir mussten dann leider in der Halbzeit verletzungsbedingt auswechseln nach dem Tritt. Das hat uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen Probleme bereitet, das Zentrum zu organisieren. Trotzdem haben wir es dann im weiteren Verlauf des Spiels geschafft, die Dose zu öffnen mit dem super Darvich-Tor und dann ging es weiter“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

In der 3. Liga steht nun eine englische Woche an, weshalb die U21 bereits am Mittwoch, 8. April, den SSV Ulm 1846 zu einem weiteren Heimspiel empfängt. Spielbeginn in der WIRmachenDRUCK Arena ist um 19 Uhr.