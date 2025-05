VfB Stuttgart II: "Das war ein sehr wichtiger Sieg"

Das erste von drei Endspielen der U21 im Kampf um den Klassenerhalt begann optimal. Nach sechs Minuten brachte Thomas Kastanaras den VfB mit dem ersten Angriff prompt in Führung (siehe: Die Tore). Weitere vier Minuten später hätte der Angreifer direkt den Doppelpack schnüren können, sein Schuss wurde aber von Alemannia-Keeper Jan Olschowsky gehalten. Danach war es etwa 2.300 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ein ausgeglichenes Spiel ohne die ganz großen Highlights, bis Nikolas Nartey in Minute 27 auf 2:0 stellte. Nach 36 Zeigerumdrehungen hätten die Gäste den Anschlusstreffer erzielen können, doch Dennis Seimen parierte den Foulelfmeter von Bentley Baxter Bahn und hielt die Null fest. Mit dieser ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag weiter. Erst vergab Mo Sankoh in Minute 48 die große Chance auf das 3:0, im direkten Gegenzug entschied Schiedsrichter Felix Grund auf Foulelfmeter für die Gäste nach einem Zweikampf zwischen Jannik Hofmann und Sasa Strujic. Zwar war auch diesmal Dennis Seimen in der richtigen Ecke, konnte aber den Schuss von Kapitän Mika Hanraths nicht parieren – 2:1. Danach war es ein zerfahrenes und hektisches Spiel, in dem es deutlich mehr gelbe Karten als Torraumszenen gab.

Erst gegen Ende der zweiten Hälfte wurden Aachens Bemühungen für den Ausgleich konkreter. Erst parierte Dennis Seimen einen strammen Schuss von Gianluca Gaudino (80.), eine Minute später traf Pingdwinde Beleme mit einem Fernschuss den Pfosten. Danach ließ der beherzt verteidigende VfB keine klare Chance mehr zu und ließ stattdessen gegen zehn Aachener – Strujic sah gelb-rot (90.) - in der Nachspielzeit in Person von Laurin Ulrich das 3:1 liegen. Dies sollte sich nicht mehr rächen – die Jungs aus Cannstatt gewannen verdient mit 2:1 und springen zumindest für eine Nacht über den Strich.

Die Tore:

6. Minute: Der Rückpass von Heister zu Torhüter Jan Olschowsky gerät viel zu kurz, sodass Mo Sankoh den Ball erlaufen und aufs Tor zugehen kann. Der Angreifer will den Torhüter umkurven, verliert dabei die Kontrolle über den Ball, aber Thomas Kastanaras ist mitgelaufen und staubt aus kurzer Distanz ins leere Tor ab.

27. Minute: Eine weite Freistoßflanke legt Max Herwerth ins Zentrum. Dort kann Thomas Kastanaras den Ball nicht kontrollieren, aber von hinten kommt Nikolas Nartey und zimmert den Ball aus 16 Metern unter den Giebel.

50. Minute: Diesmal tritt Mika Hanraths zum Punkt und schießt in die linke Ecke. Dennis Seimen ist in der richtigen Ecke, der Schuss ist aber zu platziert und nicht zu halten.

Die Trainerstimme:

„Das war ein sehr wichtiger Sieg. Es war ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben. Es war eine chancenarme und zerfahrene Partie. Mit der frühen Führung sind wir zu passiv geworden, haben der Alemannia aber mit Ausnahme des Elfmeters keine gefährliche Situation ermöglicht. Nach der Pause müssen wir cleverer sein, indem wir die große Chance von Mo Sankoh zum 3:0 nutzen, aber auch, indem wir im Anschluss nicht von einem langen Ball des Torwarts überrascht werden und einen Elfmeter gegen uns zu sehen. Wir haben gefightet und mit einem hohen Einsatz den Gegner vom Tor fernzuhalten. Trotzdem gab es ein paar Schreckmomente zu überstehen. Unter dem Strich überwiegt die Freude über die drei Punkte“, sagte Trainer Markus Fiedler.

Das nächste Spiel:

Kommenden Freitagabend steht das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Um 19 Uhr beginnt das Duell bei Borussia Dortmund II.