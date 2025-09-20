VfB Stuttgart II: "Das war ein großer Schritt nach vorne heute"

Drei Tage nach dem Last-Minute-Auswärtssieg beim SV Waldhof Mannheim änderte Trainer Nico Willig seine Startelf auf sechs Positionen. Im Tor stand weiterhin Dominik Draband als Vertreter des weiterhin angeschlagenen Florian Hellstern (muskuläre Probleme).

Bei hochsommerlichen Temperaturen und vor 750 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena erwischten die Gäste den besseren Start. In Minute neun hatte der frühere VfBler Leo Münst die erste gute Gelegenheit der Partie, wurde aber beim Versuch des Abstaubers gerade noch von Alex Groiß gestört. In Minute 15 verpasste Yannik Tonye aus kurzer Distanz die Führung für die Gäste. Danach kam die U21 besser in die Partie. In Minute 19 gab Samuele Di Benedetto den ersten Fernschuss ab, den Viktoria-Keeper Dudu sicher parierte. Zwei Minuten später zeigte dann Schiedsrichter Sebastian Hilsberg auf den Punkt, es gab Elfmeter für den VfB. Nicolas Sessa, der die Kapitänsbinde anstelle von Dominik Nothnagel (auf der Bank) trug, trat an und verwandelte sicher zum 1:0.

Im weiteren Verlauf der ersten Partie kam Viktoria Köln kaum mehr zu klaren Offensivaktionen, stattdessen verpasste der VfB kurz vor der Pause das 2:0: Mansour Ouro-Tagba war auf dem linken Flügel durchgebrochen, ließ einen Gegenspieler aussteigen, doch Tim Kloss rettete auf der Linie für den bereits geschlagenen Dudu. So ging es „nur“ mit dem 1:0 in die Pause.

Dies sollte sich schnell nach Wiederbeginn ändern: Der VfB kam gut aus der Kabine und stellte in Minute 52 in Person von Jordan Majchrzak auf 2:0. In der Folge übernahmen die Gäste wieder die Spielkontrolle und kamen in Minute 69 durch Tyler Lobinger zur ersten guten Chance der zweiten Hälfte, die allerdings Dominik Draband entschärfte. Fünf Minuten später hatte der VfB die Möglichkeit auf die Entscheidung, als Mo Sankoh im Eins-gegen-Eins schon am Keeper vorbei war, aber nicht mehr klar zum Abschluss kam und letztlich geblockt wurde.

In der Schlussviertelstunde wurde Köln noch offensiver, kam durch den eingewechselten David Otto zum Anschlusstreffer und wollte den Ausgleich, den der VfB aber mit hohem Einsatz und viel Leidenschaft in der Defensive zu verhindern wusste. Als Dominik Draband in der vierten Minute der Nachspielzeit den Versuch von Otto pariert hatte, war auch die letzte kritische Situation überstanden, sodass am Ende ein verdienter 2:1-Heimerfolg zu Buche stand.

Mit dem zweiten Sieg in Serie verbesserte sich die U21 in der Tabelle der 3. Liga vorübergehend auf den zehnten Platz.

Die Tore:

23. Minute: Mansour Ouro-Tagba ist im Laufduell Richtung Strafraum nicht vom Ball zu trennen und wird vom grätschenden Yannik Tonye zu Fall gebracht. Den fälligen Strafraum verwandelt Nicolas Sessa mit seinem ersten Drittliga-Tor in die rechte Ecke.

52. Minute: Ein toller Spielzug bringt das 2:0! Über Mansour Ouro-Tagba und Kaden Amaniampong kommt der Ball zu Nicolas Sessa, der im Sechzehner überlegt querlegt zu Jordan Majchrzak. Der Mittelstürmer schließt aus neun Metern ab und trifft in die linke Ecke.

79. Minute: Die Viktoria kombiniert sich durch das Zentrum. David Otto kommt aus 20 Metern zum Abschluss und trifft platziert flach in die Ecke.

Die Trainerstimme:

„Am meisten hat mir gefallen, dass wir uns aufs Verteidigen konzentriert haben, nach der vielleicht etwas glücklichen Führung. Aber wir hätten vor dem Halbzeitpfiff auch noch das zweite machen können. Wir haben im zweiten Durchgang lange nichts zugelassen, erst durch das späte Gegentor ist es dann etwas wild geworden. Aber das war ein großer Schritt nach vorne heute“, sagte Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Kommenden Freitag ist die U21 auswärts beim FC Energie Cottbus gefordert. Anpfiff ist um 19 Uhr.