VfB Stuttgart II: "Das tut weh, daraus müssen wir uns herausarbeiten"

Im ersten Spiel in der 3. Liga nach der Winterpause erleidet die U21 des VfB Stuttgart einen Dämpfer. Gegen den neuen Tabellenzweiten MSV Duisburg muss sich der VfB mit 0:4 geschlagen geben.

Zum Auftakt der Rückrunde hatte die U21 des VfB den Tabellendritten MSV Duisburg in der WIRmachenDRUCK Arena zu Gast. Die Partie begann vor 1900 Zuschauern ausgeglichen, kämpferisch und ohne die ganz großen Torchancen. Das Team von Trainer Nico Willig konnte insgesamt mehr Ballbesitz aufweisen, in der ersten halben Stunde führte dieser jedoch noch zu selten zu Torgefahr. Dafür standen die Jungs aus Cannstatt hinten stabil, sodass Torhüter Florian Hellstern in den ersten 45 Minuten einen insgesamt entspannten Job hatte.

Gegen Ende des ersten Durchgangs wurden die Jungs mit dem Brustring dann stärker und spielten sich gute Chancen heraus. Erst konnte Noah Darvich sein Solo mit zwei ausgespielten Gegenspielern nicht mit einem Treffer veredeln und scheiterte an MSV-Keeper Braune (34.), dann zwang Kapitän Notnhagel den Duisburger Schlussmann per Fernschuss zu einer Glanztat (39.). Zwei Minuten später kratzte Braune auch den Schlenzer von Justin Diehl aus dem Winkel (41.), sodass es torlos in die Pause ging. Der zweite Durchgang begann unverändert, ehe der MSV mit seiner ersten klaren Chance des Spiels in Minute 53 durch Patrick Sussek direkt in Führung ging. Der VfB war um eine Reaktion bemüht, konnte sich aber bei einem stark reagierenden Florian Hellstern bedanken, dass Casar in Minute 65 nicht auf 0:2 erhöhte. Wenig später war der VfB-Schlussmann dann aber machtlos, als Lex-Tyger Lobinger für die Gäste erhöhte. Es sollte sich als die Vorentscheidung herausstellen. Der VfB kam zu keiner klaren Chance mehr, die eine Aufholjagd hätte einläuten können, stattdessen machten die Gäste das Ergebnis mit zwei Toren in der Nachspielzeit zu deutlich.