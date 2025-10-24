VfB Stuttgart II: "Das Spiel des Jahn ist körperbetont"

Die U21 des VfB Stuttgart tritt in der 3. Liga den schweren Gang zum SSV Jahn Regensburg an.
U21: Auswärts beim Zweitliga-Absteiger
Nach dem Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Schweinfurt 05 hat die U21 zwei schwere Auswärtsspiele vor sich. Zunächst geht es am Samstag zum SSV Jahn Regensburg, der Anpfiff im Jahnstadion ist um 14 Uhr (Tickets an der Tageskasse). Eine Woche später reist das Team von Trainer Nico Willig zum nächsten Zweitliga-Absteiger, dem SSV Ulm.
Auch der Jahn konnte am vergangenen Sonntag jubeln. Das 2:1 beim TSV Havelse war der erste Auswärtssieg seit eineinhalb Jahren. Somit steht die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer mit elf Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Nicht nur der Trainer hat eine Vergangenheit beim VfB, mit Dejan Galjen und Eric Hottmann stehen zwei Stürmer im Kader des SSV, die auch schon im Brustring-Trikot auf Torejagd gingen. Nach zwei Siegen in Serie geht die U21 das Auswärtsspiel mit viel Selbstvertrauen an.
Trainer Nico Willig bereitet seine Mannschaft auf ein intensives Spiel vor. „Das Spiel des Jahn ist körperbetont, mit hoher Einsatzbereitschaft und Laufleistung. Sie suchen häufig die Eins-gegen-eins-Duelle, da müssen wir aufmerksam verteidigen. Unser Spiel mit dem Ball muss ruhiger, präziser und zielstrebiger sein als gegen Schweinfurt. Es gilt, unseren Matchplan konsequent umsetzen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen“, so der U21-Coach. Bei diesem Vorhaben kann er wieder auf den zuletzt erkrankten Leny Meyer und den verletzten Mirza Catovic zurückgreifen. Beide sind wieder voll im Mannschaftstraining.
Hinweis für VfB-Fans:
Der Gästebereich N1 und N2 ist nur über den Parkplatz P3 zu erreichen. Tickets gibt es ausschließlich an der Gäste-Tageskasse. Bitte ausschließlich diesen Parkplatz und den zugehörigen Gästebereich nutzen.
Wichtiger Hinweis: Es besteht eine Fanfreundschaft des SSV Jahn Regensburg mit den Stuttgarter Kickers. Bitte an die vorgegebene Parkregelung halten.
Die Parkgebühr beträgt 5 € und muss passend am Parkautomaten eingeworfen werden.
Parkplatz P3: https://maps.app.goo.gl/PD3cFhee5jw8QsRn8
U19: Große Vorfreude
Vier Siege in Serie mit 15:3 Toren, die U19 ist in der DFB-Nachwuchsliga ins Rollen gekommen. Am Samstag tritt das Team von Trainer Tobias Rathgeb beim FC Ingolstadt an (13 Uhr). Im Hinspiel setzte es mit dem 2:3 die bislang einzige Saisonniederlage, klar, dass die Jungs im Trikot mit dem roten Brustring heiß sind. „Ingolstadt ist ein gefährlicher Gegner, der aggressiv auftritt und gut umschaltet, das haben wir im Hinspiel zu spüren bekommen“, sagt Tobias Rathgeb und fügt hinzu: „Wir haben das Hinspiel nochmals thematisiert, die Jungs freuen sich auf das Spiel.“
U17: Heimspiel gegen Freiburg
Am Samstag ertönt um 13 Uhr auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum der Anpfiff zum Spiel der U17 gegen den SC Freiburg. Die Mannschaft von Trainer Daniel Jungwirth will am neunten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Denn nach dem 1:1 in Freiburg gab es vier Siege in Folge, zuletzt ein 3:0 im Stadtderby bei den Stuttgarter Kickers. Damit hat sich die U17 in der Tabelle auf den zweiten Platz vorgearbeitet, die Breisgauer stehen auf Rang fünf.