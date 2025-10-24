VfB Stuttgart II: "Das Spiel des Jahn ist körperbetont"

U21: Auswärts beim Zweitliga-Absteiger

Nach dem Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Schweinfurt 05 hat die U21 zwei schwere Auswärtsspiele vor sich. Zunächst geht es am Samstag zum SSV Jahn Regensburg, der Anpfiff im Jahnstadion ist um 14 Uhr (Tickets an der Tageskasse). Eine Woche später reist das Team von Trainer Nico Willig zum nächsten Zweitliga-Absteiger, dem SSV Ulm.

Auch der Jahn konnte am vergangenen Sonntag jubeln. Das 2:1 beim TSV Havelse war der erste Auswärtssieg seit eineinhalb Jahren. Somit steht die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer mit elf Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Nicht nur der Trainer hat eine Vergangenheit beim VfB, mit Dejan Galjen und Eric Hottmann stehen zwei Stürmer im Kader des SSV, die auch schon im Brustring-Trikot auf Torejagd gingen. Nach zwei Siegen in Serie geht die U21 das Auswärtsspiel mit viel Selbstvertrauen an.

Trainer Nico Willig bereitet seine Mannschaft auf ein intensives Spiel vor. „Das Spiel des Jahn ist körperbetont, mit hoher Einsatzbereitschaft und Laufleistung. Sie suchen häufig die Eins-gegen-eins-Duelle, da müssen wir aufmerksam verteidigen. Unser Spiel mit dem Ball muss ruhiger, präziser und zielstrebiger sein als gegen Schweinfurt. Es gilt, unseren Matchplan konsequent umsetzen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen“, so der U21-Coach. Bei diesem Vorhaben kann er wieder auf den zuletzt erkrankten Leny Meyer und den verletzten Mirza Catovic zurückgreifen. Beide sind wieder voll im Mannschaftstraining.