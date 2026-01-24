VfB Stuttgart II: "Das sind die Lehren, die wir mitnehmen"

Keine 48 Stunden nach dem Auswärtsspiel der VfB-Lizenzmannschaft in Rom, wo sechs U21-Akteure mit zum Kader gezählt hatten und Yanik Spalt zu seinem Profi-Debüt gekommen war, standen in Mirza Catovic und Max Herwerth zwei dieses Sextetts beim Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt in der Startelf. Torhüter Florian Hellstern war nicht im Kader, um seine Hüftprellung auszukurieren, und wurde von Stefan Drljaca ersetzt.

Vor 3.008 Zuschauern im Audi-Sportpark benötigte die Partie keine lange Abtastphase, um Aufreger zu bieten. Den ersten Abschluss hatte der FCI durch Dennis Kaygin, den der VfB blocken konnte (8.), ehe die erste Großchance auf das Konto der Jungen Wilden ging: Mansour Ouro-Tagba wurde mustergültig von Noah Darvich freigespielt, sein Abschluss aus spitzem Winkel ging aber nur an die Latte (11.).

Weitere drei Minuten später war der VfB im Glück, dass Julian Kügel einen verunglückten Rückpass nicht zum 1:0 verwerten konnte, sondern seinen Lupfer am Tor vorbeisetzte. In der Folge beruhigte sich das Geschehen wieder ein wenig, ehe Stefan Drljaca mit einem starken Reflex gegen Marcel Costly den Rückstand verhinderte (30.). Eine Minute später war der Schlussmann dann aber machtlos, als Simon Lorenz die darauffolgende Ecke zum 1:0 einköpfte. Die Antwort des Brustring-Teams? Postwendend! Sekunden nach Wiederbeginn traf Noah Darvich zum 1:1. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Schanzer. In Minute 47 klatschte eine abgerutschte Flanke von Marcel Costly an den Pfosten, eine Minute später stellte Dennis Kaygin auf 2:1 für den FC Ingolstadt. Danach übernahm sofort der VfB wieder die Initiative und erspielte sich bis zum Ende ein großes spielerisches Übergewicht, münzte dies allerdings zu selten in Torgefahr um. In Minute 56 fand der eingewechselte Lauri Penna mit seinem Fernschuss nicht den Weg ins Ziel, zwei Minuten später schoss Noah Darvich einen kurz vor der Linie liegenden Gegenspieler an, in Minute 70 ging der Kopfball von Dominik Nothnagel am Tor vorbei.

In der Schlussphase hatte Mo Sankoh den Ausgleich auf dem Fuß, der Angreifer bekam bei seinem Versuch allerdings nicht genügend Druck hinter den Ball, sodass FCI-Keeper Eisele parieren konnte (84.). Bis zum Schluss schnürten die Jungs aus Cannstatt den FCI mit „Power-Play“ tief in der eigenen Hälfte ein, die zahlreichen Flanken, Ecken und Schüsse aus der zweiten Reihe blieben aber letztlich ohne Ertrag. Als dann auch der letzte Versuch von Abed Nankishi in der fünften Minute der Nachspielzeit über das Tor gegangen war, besiegelte Schiedsrichter Timon Schulz mit dem Schlusspfiff eine ärgerliche 1:2-Niederlage der U21.

Die Tore:

31. Minute: Bei einer Flanke von rechts steigt Simon Lorenz am höchsten und köpft neben den Pfosten ein.

32. Minute: Die sofortige Antwort: Nicolas Sessa legt raus auf Noah Darvich, der von rechts nach innen zieht und aus gut 20 Metern wuchtig flach in die linke Ecke trifft.

48. Minute: Ingolstadt kombiniert sich bis in den Strafraum, wo Dennis Kaygin aus der Drehung zum Schuss kommt und gegen die Laufrichtung von Stefan Drljaca in die lange Ecke trifft.

Die Trainerstimme:

„Der FC Ingolstadt hatte heute die klareren Chancen und ist daher der vierdiente Sieger. Wir haben zu wenig aus unserem Ballbesitz generiert. Wir müssen mehr Zielstrebigkeit und Agilität im gegnerischen Strafraum entwickeln. Hinten haben wir bei den Gegentoren zweimal schwach verteidigt. Das sind die Lehren, die wir mitnehmen. Das gehört zum Lernprozess einer jungen Mannschaft dazu“, sagte Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Nun steht erneut ein Auswärtsspiel an. Kommenden Sonntag um 16:30 Uhr ist die U21 beim SC Verl gefordert.