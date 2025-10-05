VfB Stuttgart II: "Das ist uns gut gelungen"

Im Duell der beiden einzigen Zweitvertretungen der 3. Liga waren beide Teams direkt in der Anfangsphase in Spiellaune. Auf der einen Seite kam Justin Diehl in Minute fünf nach einem schönen VfB-Angriff nicht klar zum Abschluss, auf der anderen Seite traf Hoffenheims Deniz Zeitler nur das Außennetz (12.). In Minute 17 fischte VfB Schlussmann Dominik Draband einen Freistoß der TSG aus dem Eck, ehe zwei Minuten später der VfB nach einer Ecke durch Dan-Axel Zagadou in Führung ging.

Wenig später spielte sich das Team mit dem roten Brustring auf der linken Seite schön durch, der Abschluss von Leny Meyer auf die kurze Ecke war aber sichere Beute für TSG-Schlussmann Onohiol. In Minute 29 zeichnete sich Onohiol erneut aus, als er den Schuss von Justin Diehl gerade noch über die Latte lenkte. Die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte gehörten dann der TSG. Luka Duric erzielte in Minute 36 per Elfmeter den Ausgleich für die Kraichgauer, die in den Schlussminuten des ersten Durchgangs am Drücker waren. Dominik Draband sorgte mit zwei starken Paraden gegen Zeitler und Amaimouni (42.) dafür, dass es mit dem 1: in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel war der VfB die spielbestimmende Mannschaft und münzte die Überlegenheit direkt in die erneute Führung um: Der eingewechselte Jordan Majchrzak traf in Minute 49 zum 1:2. Zwar hatten die Gastgeber in Minute 57 durch den Pfostentreffer von Labes noch eine gute Chance zum erneuten Ausgleich, danach spielte aber wieder nur der VfB.

Das 3:1 von Mohamed Sankoh in Minute 67 brachte das Team von Trainer Nico Willig dann endgültig auf die Siegerstraße. Auch in der Folge war der VfB näher am vierten statt die TSG am zweiten Tor und ließ kaum klare Chancen zu. In einer hektischen Schlussphase traf zunächst Jordan Majchrzak den Pfosten (90.+2), ehe Hoffenheims Jindaoui zwei Minuten später den Ball ebenfalls nur an das Gebälg setzte. So endete die Partie dank einer vor allem in Hälfte zwei starken Leistung mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg.

Die Tore:

19. Minute: Eine Ecke von Justin Diehl segelt an den zweiten Pfosten, wo Dan-Axel Zagadou die Lufthoheit hat und zur VfB-Führung einnickt.

36. Minute: Nachdem der Ball Tim Köhler unglücklich an den Arm gesprungen war, gibt es Strafstoß für die TSG. Dominik Draband ist zwar in der richtigen Ecke, ist beim Schuss von Luka Duric aber dennoch machtlos.

49. Minute: Lauri Penna bringt die Kugel von der linken Seite vor das Tor, wo Jordan Majchrzak blitzschnell reagiert und aus kurzer Distanz per Hacke zum 1:2 trifft.

67. Minute: Mo Sankoh wird nach einem langen Ball in den Strafraum bei der Ballannahme gelegt. Der Gefoulte tritt beim fälligen Elfmeter selbst an und trifft souverän links unten.

Die Trainerstimme:

„Wir freuen uns riesig über diesen Sieg, der aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient ist, weil wir diszipliniert und gut gespielt haben und das 2:1 schießen. Zudem haben wir sehr gut verteidigt und bis auf den Pfostenschuss kurz vor Schluss kaum etwas zugelassen. Die erste Halbzeit ging eher an Hoffenheim. Das wollten wir in der Pause ändern und das ist uns gut gelungen“, resümierte ein zufriedener Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Nun steht eine Länderspielpause an. Das nächste Spiel in der 3. Liga steht am 18. Oktober an, wenn der 1. FC Schweinfurt in der WIRmachenDRUCK Arena zu Gast ist.