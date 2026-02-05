VfB Stuttgart II: "Das ist eine ausgebuffte Mannschaft" Die U21 erwartet am Samstag im Heimspiel in der 3. Liga den TSV 1860 München. Mehr als 3800 Tickets sind gegen die Löwen bereits verkauft. von vfb · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wenn die U21 des VfB Stuttgart am Samstag in der 3. Liga gegen den TSV 1860 München antritt, dann ist eines bereits im Vorfeld sicher. Das Spiel wird das mit den meisten Zuschauern in der laufenden Saison, denn im Vorverkauf wurden bislang fast 4.000 Tickets abgesetzt. Der Höchstwert in dieser Saison datiert vom Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken mit 3.160 Zuschauern. Eintrittskarten für das Spiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach, das um 16:30 Uhr angepfiffen wird, gibt es im VfB-Onlineshop oder an der Tageskasse.

Euphorie in Giesing Vier Siege in Folge ließen die Löwen-Fans im Dezember wieder vom Aufstieg träumen, doch am letzten Hinrunden-Spieltag setzte es eine 0:2-Heimniederlage gegen den SC Verl. Auch in den drei Begegnungen nach der Winterpause sind die Sechziger noch sieglos. In allen drei Begegnungen teilten sie sich die Punke (jeweils 1:1 gegen Essen und Osnabrück sowie 2:2 gegen Aachen). Somit stehen die Münchner mit 33 Punkten und einem Torverhältnis von 33:33 auf dem achten Tabellenplatz. Unter Trainer Markus Kauczinski, der seit dem elften Spieltag die Geschicke an der Seitenlinie leitet, holte der TSV in zwölf Spielen sechs Siege bei je drei Unentschieden und Niederlagen. Vor der Saison sorgten die Löwen mit der Rückholaktion der ehemaligen Bundesligaspieler Florian Niederlechner und Kevin Volland für große Euphorie auf Giesings Höhen.