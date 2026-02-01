VfB Stuttgart II: "Das hat das Spiel dann komplett verändert"

Im Vergleich zum 1:2 beim FC Ingolstadt am vergangenen Spieltag kehrte Torhüter Florian Hellstern nach auskurierter Hüftprellung wieder ins Tor zurück. Michael Glück (Sprunggelenksprobleme), Mohamed Sankoh (muskuläre Probleme) und Samuele Di Benedetto (krank) fielen aus.

Die erste Chance des Spiels vor 2.100 Zuschauern in der Sportclub-Arena gehörte den Gastgebern, die in Person von Alessio Besio erst an Florian Hellstern scheiterten und den Nachschuss durch Berkan Taz über das Tor setzten (8.). Danach übernahm der VfB das Kommando, attackierte mit mutigem Angriffspressing sehr früh und zwang den SCV dadurch zu Ballverlusten. Daraus resultierten mehrere gute Chancen für Mansour Ouro-Tagba (9., 12,) oder auch Noah Darvich (19.), die aber allesamt nicht in einem Treffer resultierten.

Gegen Ende der ersten Hälfte kam dann wieder Verl auf, Florian Hellstern konnte sich bei einem Schuss von Besio (41.) erneut auszeichnen. Als die Nachspielzeit der ersten Hälfte bereits abgelaufen war, erlebte die muntere Partie einen weiteren Aufreger: Dominik Nothnagel, zu diesem Zeitpunkt bereits verwarnt, kam in einem Zweikampf ins Stolpern und erwischte im Fallen seinen Gegenspieler. Schiedsrichter Jonah Besong verwies den U21-Kapitän daraufhin mit Gelb-Rot vom Platz.

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt Schlag auf Schlag weiter. Erst verhinderte Florian Hellstern mit einer starken Parade gegen Marco Wörner den Rückstand (50.), im direkten Gegenzug schickte Noah Darvich Mansour Ouro-Tagba in die Tiefe, dessen Schuss aus zehn Metern jedoch im letzten Moment noch geblockt wurde.

Weitere sechs Minuten später ging der SC dann durch einen Spielzug über die linke Seite mit Abschluss von Marco Wörner in Führung (56.). Nun war der Sportclub obenauf, zwei weitere Tore von Jonas Arweiler (59.) und Timur Gayret (61.) entschieden die Partie. Berkan Taz setzte dann per Foulelfmeter zum 4:0 den Schlusspunkt (68.) eines aus VfB-Sicht bitteren Spiels, das nach einer rasanten und spielerisch starken ersten Hälfte einen zu deutlichen Endstand hatte.

Die Trainerstimme:

„Ich bin zufrieden mit der ersten Hälfte. Gegen die beste Mannschaft der Liga hatten wir im Elf-gegen-Elf viele gute Aktionen mit Ball und Torchancen, die wir hätten besser nutzen können, und haben einen Schlagabtausch geliefert. Die Aktion vor der Pause mit dem Platzverweis war dann sehr unglücklich, da hätte ich mir vom Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Das hat das Spiel dann komplett verändert. Wir hätten in der zweiten Hälfte besser verteidigen können, das hatte nichts mit der Unterzahl zu tun. Das müssen wir uns vorwerfen lassen“, resümierte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag um 16:30 Uhr ist der TSV 1860 München in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach zu Gast.