VfB Stuttgart II: "Das Erlebnis in dem Stadion müssen wir mitnehmen"

Die U21 des VfB Stuttgart trifft zum Abschluss der Englischen Woche in der 3. Liga am morgigen Samstag auf Alemannia Aachen. Der Anpfiff auf dem Aachener Tivoli ist um 14 Uhr.
„Wenn man sieht, was Aachen in der Rückrunde spielt, ist das top. Das Erlebnis in dem Stadion müssen wir mitnehmen und die Herausforderung annehmen. Aachen hat eine brutal starke Mannschaft, vor allem in der Offensive. Durch die beiden Sperren bietet sich für die anderen Jungs am Ende der Englischen Woche eine Chance“, sagt Trainer Nico Willig, der auf die beiden gelb-gesperrten Christopher Olivier und Mansour Ouro-Tagba verzichten muss.
Eine Parallele gibt es zwischen dem VfB und der Alemannia, denn beide Teams holten in den beiden Spielen dieser Englischen Woche vier Punkte. Während die U21 mit 3:1 gegen Regensburg gewann und gegen Ulm 1:1 spielte, siegte Aachen 3:0 gegen Wehen Wiesbaden und holte in Saarbrücken durch ein 1:1 einen Punkt. Dabei ist die Alemannia so etwas wie das Team des Jahres 2026. 27 Punkte aus 13 Spielen bedeuten Rang zwei der Rückrundentabelle.
Nach der Vorrunde noch auf Platz 17 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz, heißt es jetzt achter Platz mit 48 Punkten. Einen großen Anteil hat daran Trainer Mersad Selimbegovic, der beim 3:1-Hinspielerfolg sein Debüt für die Alemannia gab. Hinzu hat der Traditionsverein mit Lars Gindorf (20 Tore) und Mika Schroers (16 Tore) den besten und drittbesten Torschützen der 3. Liga in der Offensive. Hinzu kommen noch zwölf bzw. neun Assists des Duos.
Faninfo: Alemannia Aachen vs. VfB Stuttgart U21
Der eigentliche Gästebereich bleibt bei diesem Spiel geschlossen. VfB-Fans werden stattdessen auf der Haupttribüne im Block W4 untergebracht. Tickets gibt es zum Preis einer Stehplatzkarte.
Tickets:
Erhältlich an der Kasse Nordwest (kein Vorverkauf für den Gästebereich)
Wichtiger Hinweis: An der Kasse ist ausschließlich Barzahlung möglich.
Anreise & Parken:
VfB-Fans nutzen bitte den Gästeparkplatz:
Soerser Weg 117, 52070 Aachen
Vom Parkplatz aus folgt ihr bitte dem Weg zur Kasse Nordwest (nicht zum Gästeeingang).
Stadionöffnung / Einlass:
Ab 12 Uhr
Fanmaterial:
Die üblichen Fanmaterialien sowie Zaunfahnen sind auch im Block W4 gestattet.
Fanbetreuung:
Jeremy ist vor Ort und steht euch als Ansprechpartner zur Verfügung.