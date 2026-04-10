VfB Stuttgart II: "Das Erlebnis in dem Stadion müssen wir mitnehmen"

„Wenn man sieht, was Aachen in der Rückrunde spielt, ist das top. Das Erlebnis in dem Stadion müssen wir mitnehmen und die Herausforderung annehmen. Aachen hat eine brutal starke Mannschaft, vor allem in der Offensive. Durch die beiden Sperren bietet sich für die anderen Jungs am Ende der Englischen Woche eine Chance“, sagt Trainer Nico Willig, der auf die beiden gelb-gesperrten Christopher Olivier und Mansour Ouro-Tagba verzichten muss.

Eine Parallele gibt es zwischen dem VfB und der Alemannia, denn beide Teams holten in den beiden Spielen dieser Englischen Woche vier Punkte. Während die U21 mit 3:1 gegen Regensburg gewann und gegen Ulm 1:1 spielte, siegte Aachen 3:0 gegen Wehen Wiesbaden und holte in Saarbrücken durch ein 1:1 einen Punkt. Dabei ist die Alemannia so etwas wie das Team des Jahres 2026. 27 Punkte aus 13 Spielen bedeuten Rang zwei der Rückrundentabelle.

Nach der Vorrunde noch auf Platz 17 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz, heißt es jetzt achter Platz mit 48 Punkten. Einen großen Anteil hat daran Trainer Mersad Selimbegovic, der beim 3:1-Hinspielerfolg sein Debüt für die Alemannia gab. Hinzu hat der Traditionsverein mit Lars Gindorf (20 Tore) und Mika Schroers (16 Tore) den besten und drittbesten Torschützen der 3. Liga in der Offensive. Hinzu kommen noch zwölf bzw. neun Assists des Duos.