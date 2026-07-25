VfB Stuttgart II: "Das 4:0 spricht eine deutliche Sprache"

Die ersten Minuten gehörten den Ulmer, doch dann übernahm der VfB die Spielkontrolle. Diese Dominanz drückte sich auch in Toren aus. Den Anfang machte Matthaios Tsigkas nach einer halben Stunde. Nur drei Minuten später erhöhte Antonijo Janjic auf 2:0. Ein verwandelter Foulelfmeter von Nicolas Sessa in Minute 42 stellte den 3:0-Halbzeitstand dar. Auch im zweiten Durchgang sahen die 500 Zuschauer, trotz zahlreicher Wechsel auf Seiten des VfB, ein ähnliches Spiel. Und so war es Jordan Majchrzak in der 56. Minute, der zum 4:0 für die Mannschaft von Trainer Nico Willig traf. In der Folge gab es noch die ein oder andere Tormöglichkeit, ein Treffer wollte aber beiden Teams nicht mehr gelingen.

Die Generalprobe vor dem Auftaktspiel der 3. Liga am 8. August beim TSV Havelse findet am kommenden Samstag, 1. August, statt. Zu Gast am VfB-Clubzentrum ist um 11 Uhr der FC-Astoria Walldorf.