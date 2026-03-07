VfB Stuttgart II: "Dann rennen wir dem Rückstand hinterher"

Ohne den wegen der fünften gelben Karte gesperrten Max Herwerth erwischte die U21 vor 2600 Zuschauern in der BRITA Arena einen schlechten Start. Tarik Gözüsirin brachte die Gastgeber mit deren erstem Angriff in Minute fünf direkt in Führung. Der VfB gab in Minute 16 nach einer Umschaltsituation durch Noah DArvich den ersten Schuss ab, der in den Armen von SVWW-Keeper Noah Brdar landete. Quasi im Gegenzug erhöhte Wehen durch Moritz Flotho auf 2:0.

In der Folge gestalteten die Jungs aus Cannstatt die Begegnung ausgeglichener und waren um den Anschluss bemüht. Klare Torchancen entstanden allerdings erst gegen Ende der ersten Hälfte. In Minute 42 setzte sich Noah Darvich gegen zwei Gegenspieler durch und kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, verfehlte den Kasten aber knapp. In der Nachspielzeit scheiterte Alex Groiß nach einer Freistoß-Flanke von Justin Diehl per Volley an der Latte. So ging es mit dem 2:0 in die Pause.

Mit einer engagierten Haltung und einem Doppelwechsel – Ouro-Tagba und Sessa für Penna und Catovic - kehrte die U21 auf den Platz zurück und arbeitete am Anschluss. Noah DArvich gab in Minute 48 den ersten Schuss ab, drei Minuten später prüfte Samuele Di Benedetto SVWW-Keeper Brdar per Fernschuss. Der verdiente Lohn für die bis dato gute zweite Hälfte folgte in Minute 66, als der ebenfalls eingewechselte Abed Nankishi mit seinem ersten Tor für den VfB den Anschluss erzielte.

Wenig später verzog Noah Darvich mit seinem Schlenzer (76.), ehe Alex Groiß mit einer gelb-roten Karte vom Platz musste und der VfB somit in Unterzahl geriet (77.). Dennoch warfen die Jungs aus Cannstatt in der Schlussphase alles nach vorne, kreierten einige gefährliche Situationen, ohne jedoch klar zum Abschluss zu kommen. Somit musste sich die U21 trotz einer klaren Leistungssteigerung in Hälfte zwei mit 1:2 geschlagen geben.

Die Tore:

5. Minute: Wehen holt einen Freistoß an der rechten Strafraumecke heraus. Aus diesem spitzen Winkel zirkelt Tarik Gözüsirin den Ball mit Hilfe des Pfostens in die lange Ecke.

16. Minute: Fatih Kaya steckt per Steilpass durch zu Moritz Flotho, der gegen den aufgerückten VfB frei durch ist und im Eins-gegen-Eins mit Florian Hellstern Sieger bleibt und in die rechte Ecke einschiebt.

66. Minute: Samuele Di Benedetto erobert den Ball im Mittelfeld und gibt direkt weiter zu Noah Darvich. Dieser steckt durch zum startenden Abed Nankishi, der mit links in die rechte Ecke trifft.

Die Trainerstimme:

„Wir wollten auf den Punkt da sein, waren aber nicht um 14 Uhr, sondern erst um 14:20 Uhr im Spiel. Wir haben leichtfertig die Bälle weggespielt und den Gegner zu zwei Toren eingeladen. Dann rennen wir dem Rückstand hinterher. In der zweiten Hälfte war die Energie da, das ist eigentlich unser Spiel, so haben wir es von Anfanga an geplant und nicht erst ab der zweiten Hälfte. Die eingewechselten Spieler haben das Spiel gut angetrieben“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Kommenden Sonntag um 13:30 Uhr empfängt die U21 die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim in der WIRmachenDRUCK Arena.