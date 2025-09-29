VfB Stuttgart II: "Dafür müssen auch alle ihre Leistung abrufen"

Bereits unmittelbar nach dem 0:5 in Cottbus richtete Trainer Nico Willig den Blick nach vorne und auf das Spiel am Dienstagabend: „Da wollen wir versuchen, ein anderes Gesicht zu zeigen.“ Der SV Wehen Wiesbaden hat mit zwölf Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto als der VfB und steht nach acht Spieltagen auf dem siebten Tabellenplatz.

Am vergangenen Samstag kam die Mannschaft von Trainer Nils Döring im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei war der SVWW ab der 43. Minute in Überzahl und verschoss kurz vor Schluss auch noch einen Foulelfmeter. Zuvor gab es ein torlosen Remis beim FC Ingolstadt und einen 2:0-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg. Zu welchen Leistungen die Wehener fähig sind, musste der FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals erfahren. Trotz 2:0-Führung musste der Rekordmeister den Ausgleich hinnehmen und kam erst in der Nachspielzeit zum Siegtreffer.

Besonderes Augenmerk muss auf die Offensive gelegt werden, denn mit Fatih Kaya konnte der letztjährige Torschützenkönig der 3. Liga (20 Treffer) gehalten werden. Auch in dieser Saison netzte der 25-Jährige bereits zwei Mal, ebenso wie Moritz Flotho und Lukas Schleimer. Mit vier Treffer führt Nikolas Agrafiotis die interne Torschützenliste an.

Fokus auf die eigenen Stärken

„Wir treffen auf eine gestandene Herrenmannschaft mit hervorragendem Umschaltspiel, die über viel Erfahrung verfügt. Aber wir wollen gar nicht zu sehr auf den Gegner schauen, sondern auf uns. In Cottbus haben wir viel Lehrgeld bezahlt, da erhoffe ich mir, dass wir schnell lernen und morgen ein anderes Gesicht zeigen werden. Dass wir absolut konkurrenzfähig sind, haben wir bereits bewiesen, aber dafür müssen auch alle ihre Leistung abrufen“, sagte Nico Willig nach dem Abschlusstraining am heutigen Montag.

Verzichten muss der VfB-Coach auf den gelb-gesperrten Samuele Di Benedetto. Ebenso stehen Florian Hellstern, Michael Glück, Thomas Kastanaras, Alexandre Azevedo, David Tritschler und Abdenego Nankishi verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.