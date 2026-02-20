VfB Stuttgart II: "Da spricht das 3:0 zur Halbzeit für sich"

Im Vergleich zur 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag in Saarbrücken veränderte U21-Trainer Nico Willig auf zwei Positionen: Yanik Spalt, Dominik Nothnagel und Jeremy Arévalo rückten für Alex Groiß, Toni Janjic und Samuele Di Benedetto in die Startelf.

Diese legte vor 2600 Zuschauern gegen den SV Waldhof Mannheim richtig gut los. In Minute sieben köpfte Chris Olivier nach einer Sessa-Ecke knapp rüber, drei Minuten später traf Jeremy Arévalo nur das Außennetz, nachdem Mansour Ouro-Tagba eine Meyer-Hereingabe knapp verpasst hatte. In Minute zwölf verzog Nicolas Sessa aus rund 16 Metern zentraler Position knapp.

In Minute 19 war der Bann dann gebrochen, Noah Darvich belohnte den überlegenen VfB für eine starke Anfangsphase mit dem 1:0. In der Folge war der VfB weiterhin überlegen und spielfreudig, ließ zwar einen Abschluss von Ferati (25.) zu, hatte aber seinerseits durch Chris Olivier die große Chance auf das 2:0 (27.), als Nijhuis stark parierte, und durch Nicolas Sessa, der erneut verzog (34.). Vor der Pause korrigierten die Jungs aus Cannstatt dann ihre Chancenverwertung: Erst erhöhte Jeremy Arévalo in Torjägermanier (41.), ehe Noah Darvich sehenswert sogar noch das 3:0 nachlegte (44.). Mit einem klaren 3:0 ging es in die Pause.

Im zweiten Durchgang spielte zunächst weiterhin fast nur der VfB. Keine fünf Minuten nach Wiederbeginn lag der Ball erneut im Tor, der Treffer von Mansour Ouro-Tagba wurde allerdings wegen Abseits zurückgepfiffen. In Minute 61 hatte Noah Darvich seinen dritten Treffer auf dem Fuß, schoss allerdings einen Mannheimer Verteidiger auf der Torlinie ab. Danach nahm der Stuttgarter Druck etwas ab, sodass die Partie ausgeglichener wurde. Angekündigt hatte sich der Mannheimer Treffer zum 1:3 durch Felix Lohkemper in Minute 73 jedoch nicht. Die Gäste setzten in der Schlussphase mehr auf Offensive, kamen allerdings zu keiner hundertprozentigen Chance mehr. So gewann der VfB am Ende verdient mit 3:1 und bejubelt den zehnten Sieg der Saison.

Die Tore:

19. Minute: Noah Darvich spielt auf der rechten Seite einen Doppelpass mit Jeremy Arévalo und zieht in den Strafraum. Der Offensivspieler ist nicht vom Ball zu trennen und platziert die Kugel aus 14 Metern in die linke untere Ecke.

41. Minute: Yanik Spalt bringt den Ball von halblinker Position in den Strafraum. Der Ball wird glücklich abgefälscht, sodass Jeremy Arévalo am Elfmeterpunkt an den Ball kommt und ihn in die linke Ecke drückt.

44. Minute: Noah Darvich kann am rechten Flügel Tempo aufnehmen, an seinem Gegenspieler vorbeisprinten und im Strafraum clever über SVWM-Keeper Nijhuis lupfen.

73. Minute: Ogbemudia dribbelt sich in den Strafraum, scheitert mit seinem Schuss an Florian Hellstern, bringt den Abpraller aber vor das Tor, wo der Ball von Alex Groiß und Felix Lohkemper abgefälscht ins Tor geht.

Die Trainerstimme:

„Es ist ein hochverdienter Sieg. Man muss die Spielfreude, die wir entwickelt und die Effektivität, die wir an den Tag gelegt haben, hervorheben. Da spricht das 3:0 zur Halbzeit für sich und wir haben quasi keine Torchance zugelassen. In der zweiten Hälfte müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir nicht das vierte Tor machen. Dann kann Mannheim mit einer Torchance das Spiel etwas öffnen. Trotzdem war es 70 Minuten lang in beide Richtungen ein gutes Spiel von uns. Wenn dann ein verdienter Sieg gegen keinen geringen als Waldhof Mannheim herausspringt, dann spricht das für sich“, freut sich U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Am kommenden Wochenende ist die U21 am Samstag um 14 Uhr beim FC Viktoria Köln zu Gast.