VfB Stuttgart II: Christopher Olivier wechselt nach Dänemark

– Foto: Imago Images

Im Sommer 2022 von der AKA Vorarlberg aus Österreich zum VfB gewechselt, trug Christopher Olivier insgesamt vier Jahre das Trikot mit dem roten Brustring. Von der U17, über die U19 bis zur U21 durchlief der Rechtsfuß die Teams im Nachwuchsleistungszentrum des VfB und kam in dieser Zeit auch zu mehreren Einsätzen für die U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes, zuletzt war Christopher für die U21 des ÖFB am Ball. Ab sofort läuft der Rechtsverteidiger für den dänischen Traditionsverein Bröndby IF aus Kopenhagen auf.

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Christopher Olivier ist 2022 aus Vorarlberg zum VfB gekommen und hat sich in den vergangenen vier Jahren bei uns als großes Talent stetig entwickeln können – bis hin zur festen Größe in den österreichischen Junioren-Nationalmannschaften. Er war bei uns über viele Jahre ein klassischer Übergangsspieler: nah dran am Profibereich, immer mit dem Anspruch, den nächsten Schritt zu machen. Jetzt geht Chris diesen Schritt außerhalb des VfB. Das ist der Lauf einer Ausbildung, die nicht immer im eigenen Profikader endet, aber im besten Fall einen Spieler befähigt, seinen Weg zu gehen. Wir wünschen ihm, dass dieser Schritt gelingt, und dass er seinen Traum vom Profifußball verwirklichen kann.“

Vielen Dank für deinen Einsatz für den VfB und alles Gute für die Zukunft, Chris!