VfB Stuttgart II: "Chancen haben wir teils fahrlässig liegen gelassen"

U19-Flügelspieler Antonijo Janjic feierte beim Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken nicht nur sein U21-Debüt, sondern stand dabei direkt in der Startelf. Vor 10900 Zuschauern im Ludwigsparkstadion erwischte der VfB den besseren Start, hatte ein Plus an Spielanteilen, gewann mehr Zweikämpfe und kam immer wieder ins Angriffsdrittel. Allerdings kamen in der ersten Hälfte zu selten klare Abschlüsse dabei heraus.

In Minute 14 konnten die Jungs mit dem Brustring kontern, die Ablage von Nicolas Sessa ins Zentrum geriet aber zu kurz und machte eine gute Chance zunichte. Zwölf Minuten später brach Mansour Ouro-Tagba über links durch, brachte den Ball aus spitzem Winkel allerdings nicht an FCS-Keeper Menzel vorbei ins Tor. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden dann die Saarbrücker besser.

In Minute 32 musste VfB-Keeper Florian Hellstern mit einer Parade gegen Rizzuto erstmals eingreifen, in Minute 41 fischte er eine abgerutschte Flanke, die bereits Richtung Winkel segelte, gerade noch von der Linie. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war er allerdings machtlos, als Rodney Elongo-Yombo das 1:0 für den 1. FCS erzielte.

Zur zweiten Hälfte kamen Lauri Penna und Dominik Nothnagel für die angeschlagenen Noah Darvich und Chris Olivier. Direkt mit dem ersten Angriff erhöhten die Gastgeber durch Kai Brünker auf 2:0. Der VfB reagierte gut auf diesen Rückschlag und arbeitete mit einer sehr jungen Mannschaft und am Ende vier U19-Spielern auf dem Platz (Hellstern, Janjic, Spalt, Catovic) am direkten Anschlusstreffer.

Der Schlenzer von Lauri Penna strich knapp am Tor vorbei (55.), der Flachschuss von Antonijo Janjic geriet zu schwach (71.). In Minute 77 traf Leny Meyer nur den Pfosten, den Nachschuss setzte Yanik Spalt drüber. In Minute 89 zwang Lauri Penna FCS-Keeper Menzel per Freistoß zu einer Glanzparade. Außerdem blieb dem VfB in Minute 69 nach einem Kontakt an Mansour Ouro-Tagba ein möglicher Strafstoß verwehrt. Auf der Gegenseite hatte der VfB bei einem Pfostentreffer der Hausherren durch Brünker (62.) Glück, dass es nicht 3:0 hieß.

So endete die Partie nach einem aus VfB-Sicht unglücklichen Spielverlauf mit 0:2.

Die Tore:

45+1. Minute: Die Hausherren brechen über die rechte Seite durch und bringen den Ball vor das Tor, wo Rodney Elongo-Yombo zum Abschluss kommt und in die rechte Ecke trifft. Angreifer Kai Brünker geht dabei in abseitsverdächtiger Position der Flugbahn des Balles aus dem Weg.

46. Minute: Eine Flanke von links segelt auf die Stirn von Kai Brünker, der per Kopf in die rechte Ecke trifft.

Die Trainerstimme:

„In der ersten Hälfte waren es 30 richtig gute Minuten meiner Mannschaft. Wir waren immer wieder in der Box, dort aber sehr kompliziert. Dann geraten wir unter Druck und geraten zurecht in Rückstand, auch wenn das Tor wegen der Sichtbehinderung unseres Torhüters fraglich ist. In der zweiten Hälfte waren wir sehr bemüht, machten viel Druck, am Ende war es aber mit vier A-Jugendspielern auf dem Platz schwer, sich durchzusetzen. Unsere Chancen haben wir teils fahrlässig liegen gelassen“, resümierte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Kommenden Freitag eröffnet die U21 den 25. Spieltag mit dem Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim um 19 Uhr.