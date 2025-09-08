VfB Stuttgart II: Auf Leihbasis zum KVC Westerlo

Seit acht Jahren trägt Eliot Bujupi das Trikot mit dem Brustring und durchlief seither von der U12 bis zur U21 alle Ausbildungsstufen. Ab sofort wird der Angreifer der U21 jedoch bis zum Ende der laufenden Saison in gelb und blau auflaufen. Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis zum KVC Westerlo in die Jupiler Pro League, wo das Transferfenster noch bis zum Montagabend geöffnet ist. Der KVC stieg 2022 in das belgische Oberhaus auf und steht derzeit auf dem elften Tabellenplatz.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Für Eliot ist es im Moment von großer Bedeutung, regelmäßig zu Spielpraxis auf hohem Niveau zu kommen. Die Leihe in die erste belgische Liga ermöglicht ihm nicht nur diese Chance auf Spielminuten, sondern stellt gleichzeitig auch eine neue Herausforderung in einem für ihn ungewohnten Umfeld dar. Daher erhoffen wir uns, dass Eliot bei KVC Westerlo die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen wird und werden seine Leihe nach Belgien genau beobachten.“

+++

So sieht die aktuelle Tabelle der 3. Liga aus:

1. MSV Duisburg (Auf) 4 4-0-0 11:4 12

2. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 4 3-1-0 9:3 10

3. TSV 1860 München 4 2-2-0 7:3 8

4. SV Wehen Wiesbaden 4 2-1-1 9:7 7

5. 1. FC Saarbrücken 4 2-1-1 9:7 7

6. SV Waldhof Mannheim 4 2-1-1 6:4 7

7. VfL Osnabrück 4 2-1-1 5:3 7

8. Viktoria Köln 4 2-0-2 4:4 6

9. Rot-Weiss Essen 4 1-2-1 8:8 5

10. VfB Stuttgart II 4 1-2-1 5:5 5

11. F.C. Hansa Rostock 4 1-2-1 2:2 5

12. FC Energie Cottbus 4 1-2-1 7:8 5

13. SSV Jahn Regensburg (Ab) 4 1-1-2 4:6 4

14. Alemannia Aachen 4 1-1-2 5:8 4

15. FC Erzgebirge Aue 4 1-1-2 3:6 4

16. SC Verl 4 0-3-1 7:8 3

17. FC Ingolstadt 04 4 0-3-1 4:5 3

18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 4 1-0-3 4:7 3

19. TSV Havelse (Auf) 4 0-2-2 2:5 2

20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 4 0-0-4 0:8 0