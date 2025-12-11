VfB Stuttgart II: "An diese Leistung wollen wir gegen Hansa anknüpfen"

„Es wird eine schönere Kulisse als bei unseren sonstigen Heimspielen werden und da die Profis erst am Sonntag spielen, kommt vielleicht noch der ein oder andere VfB-Fan hinzu“, hofft U21-Trainer Nico Willig auf den einen oder anderen Kurzentschlossenen. Das Ticket beinhaltet die Fahrt mit dem ÖPNV. Ab 12 Uhr wird am ZOB Backnang ein zusätzlicher Shuttlebus-Verkehr zur WIRmachenDRUCK Arena bereitgestellt. Die letzte Hinfahrt startet um 13.30 Uhr, nach Schlusspfiff fahren die Shuttle Busse auch wieder an den ZOB Backnang.

Acht Spiele ungeschlagen

Nach dem 1:1 am vergangenen Spieltag bei Rot-Weiss Essen wartet auf die U21 erneut ein Spitzenteam der 3. Liga. Die letzte Niederlage von Hansa Rostock datiert vom 30. September. Am 9. Spieltag musste sich die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann im heimischen Ostsee-Stadion Energie Cottbus mit 1:3 geschlagen geben.

Es folgten acht Spiele ohne Niederlage mit fünf Siegen und drei Unentschieden. Damit schob sich die Kogge mit 28 Punkten auf Platz sechs vor. Mit einem Durchschnittsalter von 27,5 Jahren schickt Daniel Brinkmann ein sehr erfahrenes Team auf den Rasen. Bester Torschütze ist allerdings ein „Junger“: Der 22-jährige Ryan Naderi netzte bereits sechs Mal ein.

„Erneut Basics abliefern“

„Rostock hat nicht nur einen guten Lauf, sondern ist auch in fast allen relevanten Statistiken ganz vorne mit dabei. Das wird eine richtig schwere Aufgabe für uns“, blickt Trainer Nico Willig auf das kommende Spiel voraus. „Wir haben zuletzt in Essen bewiesen, dass wir, wenn wir die Basics abliefern, jedem Gegner fußballerisch weh tun können. An diese Leistung wollen wir gegen Hansa anknüpfen.“ Nicht mit dabei sein kann Noah Darvich, der in Essen früh verletzt ausgewechselt werden musste und für den das Fußballjahr 2025 gelaufen ist. Ein Einsatz von Mirza Catovic entscheidet sich aufgrund muskulärer Probleme kurzfristig.