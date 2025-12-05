VfB Stuttgart II: "Am Ende können wir mit dem 1:1 gut leben"

U21-Trainer Nico Willig nahm im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den TSV Havelse am vergangenen Sonntag eine Veränderung in seiner Startelf vor: Anstelle von Mirza Catovic, der mit muskulären Problemen passen musste, startete Christopher Olivier. Dieser war auch direkt bei der ersten gefährlichen Aktion des Spiels beteiligt: Seine flache Hereingabe in der fünften Minute drückte Lauri Penna aus wenigen Metern in Richtung Tor, RWE-Keeper Wienand verhinderte allerdings mit einem starken Reflex das frühe 0:1.

Auch nach der Pause hatten die Jungs aus Cannstatt vor 16.187 Zuschauern mehr vom Spiel und die erste gute Chance. In Minute 50 köpfte Mansour Ouro-Tagba eine Penna-Flanke an den Außenpfosten. Auf der Gegenseite musste VfB-Schlussmann Florian Hellstern erstmals eingreifen, als er einen Schuss von Torben Müsel sicher parierte (59.). Nun war es eine offene Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Erst parierte erneut Hellstern gegen Müsel (69.), ehe Samuele Di Benedetto mit seinem Fernschuss an Wienand scheiterte (70.).

Auch danach war der VfB die aktivere und gefährlichere Mannschaft und hatte in der 16. Minute die nächste gute Chance, als Noah Darvich Mansour Ouro-Tagba bediente, dieser allerdings gegen Wienand ebenfalls den Kürzeren zog. Dabei hatte sich Noah Darvich verletzt und musste ausgewechselt werden, für ihn machte Efe Korkut weiter. Die Hausherren wurden nur in der 27. Minute wirklich gefährlich, als sich für Mizuta und Moustier Schusschancen ergaben, beide aber an einem Stuttgarter Abwehrbein hängen blieben. Weil auch wenig später Leny Meyer mit seinem Schussversuch nicht erfolgreich war, ging es torlos in die Kabinen.

In Minute 80 hatte Efe Korkut das Führungstor für den VfB auf den Fuß, konnte den Dropkick nach schöner Ablage von Mo Sankoh aber nicht mehr richtig platzieren. Eine Minute später war es dann aber soweit: Mo Sankoh brachte den VfB verdient mit 1:0 in Führung (siehe: Die Tore). Nun warfen die Gastgeber alles nach vorne, klare Chancen blieben aber vorerst aus – bis zur 89. Minute. Mo Sankoh bekam den Ball bei einer Essener Flanke an den Arm, den fälligen Elfmeter von Ahmet Arslan parierte Florian Hellstern aber stark. Im Nachsetzen kam Essen dann aber doch zum Ausgleich durch Marek Janssen. So endete

Die Tore:

81. Minute: Mo Sankoh läuft Jose-Enrique Rios Alonso an und forciert so den Ballverlust des Essener Innenverteidigers. Der eingewechselte VfB-Angreifer bleibt vor dem Tor cool und trifft zum 0:1.

89. Minute: Ist das bitter! Sekunden nach dem gehaltenen Handelfmeter von Florian Hellstern trifft Essen zum Ausgleich. Eine Flanke von links nickt Marek Janssen aus kurzer Distanz in die rechte Ecke.

Die Trainerstimme:

„Unser Ziel war, die bisher beste Saisonleistung abzurufen. Wir haben über die meisten Spielphasen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. In den letzten zehn Minuten haben wir es nicht geschafft, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Das war uns zuvor durch gutes Anlaufen und hohe Aktivität gelungen“, sagte U21-Trainer Nico Willig. „Dass wir hintenraus das 1:1 kassieren, ist ein Rückschlag. Am Ende können wir mit dem 1:1 gut leben. Wir haben das umgesetzt, was wir wollten, haben ein tolles Spiel und einen packenden Fight geliefert.“

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag um 14 Uhr empfängt die U21 den FC Hansa Rostock in der WIRmachenDRUCK Arena.