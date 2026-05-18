VfB Stuttgart II: 9 Abgänge am Saisonende

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Nach dem letzten Saisonspiel der Saison 2025/2026, die die U21 des VfB Stuttgart auf dem 14. Platz in der 3. Liga abschloss, wurden neun Spieler des Kaders intern verabschiedet, da ihre Zeit im Brustring-Trikot endet.

Samuele Di Benedetto Mit 13 Jahren streifte sich Samuele Di Benedetto erstmals das VfB-Trikot über und beim Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den VfL Osnabrück zum letzten Mal. Dazwischen liegen sieben Jahre mit zahlreichen Höhepunkten. Neben dem Finaleinzug mit der U17 um die Deutsche Meisterschaft, zählen die Regionalliga-Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg mit der U21 in die 3. Liga dazu. In der dritthöchsten deutschen Spielklasse kam der Deutsch-Italiener zu 65 Einsätzen (zwei Tore, drei Assists, 23 gelbe Karten). Am 27. Januar 2024 feierte der Mittelfeldspieler im Heimspiel gegen RB Leipzig sein Bundesliga-Debüt.

Alexandre Azevedo

Bereits im Sommer 2019, im Alter von 14 Jahren, schloss sich Alexandre Azevedo dem VfB an. Der Linksverteidiger durchlief sodann sämtliche Nachwuchsteams bis zur U21. Sein größter Erfolg war das Erreichen des Finales um die Deutsche Meisterschaft mit der U17 im Jahr 2022. Auch in der UEFA Youth League kam der gebürtige Nürtinger sechs Mal zum Einsatz. In den beiden vergangenen Spielzeiten zählte der 21-Jährige zum Kader der U21 und absolvierte sieben Spiele in der 3. Liga. Zuletzt kämpfte sich Alex nach einem Kreuzbandriss wieder in den Kader zurück.

Paulo Fritschi Mit 15 Jahren kam Paulo Fritschi in das Nachwuchsleistungszentrum des VfB. Der Abwehrspieler war Leistungsträger und U17- und U18-Nationalspieler und erreichte mit der U17 des VfB 2022 das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Mehrere schwere Knieverletzungen bremsten ihn jedoch aus, sodass er erst am 11. April dieses Jahres sein Debüt in der 3. Liga gab. Es folgte ein weiterer Kurzeinsatz, bei dem ihm ein Assist gelang. Nach insgesamt fünf Jahren im VfB-Trikot endet nun die Zeit beim VfB.

Mansour Ouro-Tagba Auf eine Saison war die Leihe von Mansour Ouro-Tagba ausgelegt und so kehrt der Angreifer nach Saisonschluss wieder zum 1. FC Köln zurück. Der 21-jährige Mittelstürmer verhalf der U21 durch seine neun Tore sowie drei Assists in 31 Saisoneinsätzen zum souveränen Klassenerhalt.

Abdenego Nankishi Im Sommer kam Abdenego Nankishi vom SV Werder Bremen II zur U21. Der Außenstürmer hatte zu Saisonbeginn mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, kam in der Rückrunde aber immer besser in Fahrt. So stehen bei seinen 17 Saisoneinsätzen drei Tore und vier Assists auf seinem Scoreboard. Da der gebürtige Bremerhavener im Juli 24 Jahre alt wird und er somit aus der U23-Regelung fällt, trennen sich die Wege nach nur einer Saison wieder.

Deli Hajdini Im Sommer 2024 stieß Deli Hajdini von der SG Sonnenhof Großaspach zur U19 des VfB. In der U19 DFB-Nachwuchsliga kam der Außenstürmer zu 22 Einsätzen, dabei gelangen ihm acht Treffer, zudem bereitete er fünf Tore vor. In der UEFA Youth League spielte der 19-Jährige sechs Mal und erzielte ein Tor. In der abgelaufenen Saison kam der kosovarische Juniorennationalspieler allerdings zu keinem Einsatz in der 3. Liga.

Tino Kaufmann Vor zwei Jahren wechselte Tino Kaufmann von der VSG Altglienicke zum VfB. Nach drei Kurzeinsätzen in der 3. Liga wechselte der schnelle Außenbahnspieler im Januar 2025 auf Leihbasis zum Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Nach seiner Rückkehr im Sommer verletzte er sich zu Saisonbeginn und so war der 20-Jährige erst im Winter wieder voll im Training. Zu einem Einsatz in der 3. Liga kam Tino Kaufmann nicht.

Semih Kara Das letzte Pflichtspiel von Semih Kara im VfB-Trikot liegt lange zurück. Es war das Finale um die Deutsche Meisterschaft der U17 am 8. Mai 2022 gegen den FC Schalke 04. Es folgten zahlreiche Verletzungen, unzählige Stunden in der Reha und leider kein weiterer Einsatz, sodass Semih Kara den VfB nach fünf Jahren verlässt.