VfB Stuttgart II: „14 Siege aus 15 Pflichtspielen“

Co-Trainer Marc Nicolai Schlecht vom VfB Stuttgart II aus der Frauen-Verbandsliga Württemberg äußert sich im FuPa-Teamcheck zur außergewöhnlichen Hinrundenbilanz, zum Start der Wintervorbereitung mit individuellem Laufprogramm und zum klaren Ziel Meisterschaft und Aufstieg.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt früh und strukturiert. „Anfang Januar starten die Spielerinnen mit einem individuellen Laufprogramm“, erklärt Marc Nicolai Schlecht. Ziel ist es, optimale Voraussetzungen zu schaffen. „So dass wir in der letzten Januarwoche auf einem gutem Fitnesslevel mit der Arbeit auf dem Platz beginnen können.“

Der bisherige Saisonverlauf wird klar eingeordnet. „Sehr gut“, lautet das kurze, aber eindeutige Urteil des Co-Trainers. Die Leistungen und Ergebnisse sprechen aus seiner Sicht eine deutliche Sprache.

Beeindruckende Erfolgsserie

Besonders die nackten Zahlen unterstreichen den starken Auftritt. „Wir haben in 15 Pflichtspielen 14 mal gewonnen (11x Liga + 3x Pokal).“ Schlecht ordnet diese Bilanz ein. „Hätte man uns diese Bilanz im Sommer prognostiziert, wären wir sehr zufrieden gewesen und sind es auch jetzt.“

Spielerische Phasen mit Luft nach oben

Trotz der Erfolgsserie sieht der Co-Trainer noch Entwicklungspotenzial. „Teilweise haben wir uns spielerisch etwas schwer getan.“ Auch im Abschluss gibt es Ansatzpunkte. „Zudem ist die Chancenverwertung ausbaufähig.“

Klare Zielsetzung für die Rückrunde

An der grundsätzlichen Ausrichtung ändert sich nichts. „Es bleibt beim gesteckten Ziel: Meisterschaft und somit Aufstieg in die Oberliga.“ Der Fokus bleibt klar auf dem sportlichen Endergebnis.

Keine Veränderungen im Kader

In personeller Hinsicht bleibt alles beim Alten. „Nein“, sagt Schlecht auf die Frage nach Zu- oder Abgängen. Veränderungen sind aktuell nicht vorgesehen.

Blick auf Spitze und Tabellenende

Auch die Ligakonstellation wird klar bewertet. „Wir möchten den Platz an der Tabellenspitze behaupten.“ Am anderen Ende der Tabelle zeichnet sich aus seiner Sicht ein enger Kampf ab. „Am Tabellenende bleibt es beim Dreikampf um den Relegationsplatz zwischen den Teams, die aktuell schon hinten stehen.“