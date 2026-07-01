VfB Stuttgart holt italienische Nationaltorhüterin Der Bundesliga-Aufsteiger verpflichtet Laura Giuliani vom AC Mailand. von vfb · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Von der AC Mailand zum VfB, aus der Serie A zurück in die Bundesliga. Die italienische Nationaltorhüterin Laura Giuliani hat beim Club aus Cannstatt einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Mehr als 100 Länderspiele für Italien, viermalige italienische Meisterin und zugleich Bundesliga-erfahren: Laura Giuliani wechselt von der AC Mailand zum VfB und verstärkt die weiß-rote Frauenmannschaft, die ab der neuen Saison 2026/2027 erstmals in der Frauen-Bundesliga antreten wird. Die Torhüterin hat beim Club aus Cannstatt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnet. „Verfügt über außergewöhnliche Qualität“

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball beim VfB, sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir Laura Giuliani für den VfB gewinnen konnten. Sie verfügt über eine außergewöhnliche Qualität und bringt darüber hinaus viel Erfahrung in unsere Mannschaft ein. Zudem wird sie als Persönlichkeit sowie durch ihre sehr positive Ausstrahlung einen großen Impact aufs Team haben – vom ersten Gespräch an war ihre Neugier auf den VfB und die Begeisterung für den eingeschlagenen Weg enorm.“ Laura Giuliani sagt: „Ich habe mich ganz bewusst für eine Rückkehr nach Deutschland und den VfB entschieden. Die Entwicklung des Clubs generell sowie im Frauenfußball ist außergewöhnlich. Umso mehr freue ich mich, fortan meinen Teil zu dieser Reise beitragen zu können. Meine Vorfreude auf meine neuen Mitspielerinnen und die Partien in der Frauen-Bundesliga ist groß.“