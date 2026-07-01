VfB Stuttgart holt italienische Nationaltorhüterin

Von der AC Mailand zum VfB, aus der Serie A zurück in die Bundesliga. Die italienische Nationaltorhüterin Laura Giuliani hat beim Club aus Cannstatt einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.
Mehr als 100 Länderspiele für Italien, viermalige italienische Meisterin und zugleich Bundesliga-erfahren: Laura Giuliani wechselt von der AC Mailand zum VfB und verstärkt die weiß-rote Frauenmannschaft, die ab der neuen Saison 2026/2027 erstmals in der Frauen-Bundesliga antreten wird. Die Torhüterin hat beim Club aus Cannstatt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnet.
„Verfügt über außergewöhnliche Qualität“
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball beim VfB, sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir Laura Giuliani für den VfB gewinnen konnten. Sie verfügt über eine außergewöhnliche Qualität und bringt darüber hinaus viel Erfahrung in unsere Mannschaft ein. Zudem wird sie als Persönlichkeit sowie durch ihre sehr positive Ausstrahlung einen großen Impact aufs Team haben – vom ersten Gespräch an war ihre Neugier auf den VfB und die Begeisterung für den eingeschlagenen Weg enorm.“
Laura Giuliani sagt: „Ich habe mich ganz bewusst für eine Rückkehr nach Deutschland und den VfB entschieden. Die Entwicklung des Clubs generell sowie im Frauenfußball ist außergewöhnlich. Umso mehr freue ich mich, fortan meinen Teil zu dieser Reise beitragen zu können. Meine Vorfreude auf meine neuen Mitspielerinnen und die Partien in der Frauen-Bundesliga ist groß.“
Stammkeeperin bei Juventus Turin und AC Mailand
Laura Giuliani wurde am 5. Juni 1993 im italienischen Mailand geboren. Große Teile ihrer Juniorinnenzeit spielte sie in ihrer Heimatstadt für La Benvenuta Calcio Femminile, ehe sie im Jahr 2009 – im Alter von 16 Jahren – zum FCF Como wechselte und fortan in der zweithöchsten italienischen Liga auflief. Nach drei Spielzeiten verließ sie Italien und wechselte zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger FSV Gütersloh. Es war der Beginn einer insgesamt fünfjährigen Zeit in Deutschland, zu der auch die folgenden Stationen beim Herforder SV, dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg zählen. Vereinsübergreifend hat sie 48 Partien in der höchsten und zweithöchsten deutschen Spielklasse absolviert.
Im Jahr 2017 zog es die Torhüterin zurück nach Italien, wo sie sich der neuaufgebauten Frauenfußball-Abteilung von Juventus Turin anschloss. Mit der „Alten Dame“ gewann sie bis 2021 viermal in Folge die Italienische Meisterschaft, einmal die Coppa Italia sowie zweimal die Supercoppa Italiana und fungierte als Stammkeeperin. Im Sommer 2021 wechselte Laura Giuliani ligaintern zur AC Mailand und war auch dort als „Nummer eins“ aktiv.
Für die italienische Nationalmannschaft stand sie bisher insgesamt 106-mal zwischen den Pfosten. Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich erreichte sie mit Italien das Viertelfinale und absolvierte alle fünf Begegnungen.