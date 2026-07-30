VfB Stuttgart: "Haben sehr intensiv gearbeitet" U19-Trainer Tobias Rathgeb blickt zurück auf eine intensive Vorbereitung, ein gelungenes Trainingslager und voraus auf eine anspruchsvolle Saison, die bereits am Sonntag beginnt. von vfb · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Skroblin

„Es macht großen Spaß mit den Jungs, sie machen einen super Eindruck“, sagt U19-Trainer Tobias Rathgeb am Ende einer intensiven und produktiven Saisonvorbereitung. Die beiden Jahrgänge 2008 und 2009, in der Vorsaison DFB-Pokalsieger und Deutscher B-Junioren-Meister bilden nun die neue U19 und haben sich schnell als Team gefunden. „Der Kader ist sehr harmonisch. Jeder zieht mit einer Top-Einstellung mit“, lobt der Trainer seine Mannschaft.

Dies war nicht zuletzt in der vergangenen Woche im Trainingslager im österreichischen Hopfgarten am Wilden Kaiser zu begutachten. „Wir haben sehr intensiv gearbeitet und konnten viel an Details feilen. Wir hatten tolle Bedingungen, sodass wir eine Woche lang die Themen Ernährung, Regeneration und Schlaf sehr professionell angehen konnten“, erklärt Rathgeb. Der Schwerpunkt auf gute körperliche Grundlagen hat einen klaren Hintergedanken. Durch die Teilnahme an der UEFA Youth League und die dadurch mindestens sechs zusätzlichen Englischen Wochen werden in der Vorrunde die Gelegenheiten für intensive Trainingsarbeit weniger. „Den klassischen Trainingscharakter werden wir seltener haben“, sagt Tobias Rathgeb. „Daher haben wir in der Vorbereitung viel Wert auf Intensität gelegt.“

Verletzte kehren allmählich zurück Diese war bereits in den Vorbereitungsspielen und Turnieren zu sehen. „Gerade beim Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall haben wir, was Intensität und auch das Spiel mit dem Ball angeht, gute Leistungen gezeigt. Das abschließende Testspiel gegen den TSV Rosenheim (2:1 für den VfB, Anm. d. Red.) war trotz schwerer Beine ein guter Test.“