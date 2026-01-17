VfB Stuttgart: "Haben aufs frühe Gegentor eine gute Reaktion gezeigt"

Bereits in der 2. Spielminute ging der FC St. Gallen durch Lia Ammann nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Vom frühen Rückstand ließen sich die VfB Frauen jedoch nicht beeindrucken und übernahmen in der Folge klar die Spielkontrolle. Erste Abschlüsse von Maxi Rall und Leonie Schetter kündigten den Ausgleich an, ehe Nicole Billa in der 21. Minute zum verdienten 1:1 traf. Nur eine Minute später staubte Jana Beuschlein zur 2:1-Führung ab (22.). Dafina Redzepi sorgte anschließend mit einem Dreierpack (27., 39., 41.) für den verdienten 5:1-Halbzeitstand.

Mit sechs personellen Veränderungen starteten die VfB Frauen in die zweite Halbzeit – und machten dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Leonie Kopp erhöhte mit ihrem Doppelpack (49., 53.) auf 7:1. Jana Beuschlein konnte mit ihrem Treffer zum 8:1 ebenfalls ihren Doppelpack (56.) perfekt machen. Nach dem Anschlusstreffer von Sina Cavelti zum 8:2 (59.) war es erneut Dafina Redzepi, die sich mit ihrem vierten Treffer des Tages (76.) in die Torschützinnenliste eintrug. Den Schlusspunkt setzte Franziska Gaus mit dem Treffer zum 9:3-Endstand (88.).

VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, insbesondere was das Spiel nach vorne betrifft. Wir haben auf das frühe Gegentor eine gute Reaktion gezeigt und das Spiel in die Hand genommen. Trotz der Spielkontrolle, die wir auf den Platz gebracht haben, müssen wir weiter an unseren Problemen bei Standards arbeiten. Ansonsten kann es in den nächsten Wochen so weitergehen.“