VfB Stuttgart: Grischa Prömel debütiert, Jovan Milosevic doppelt

Der Bundesligist VfB Stuttgart gewinnt sein erstes Testspiel in der Sommervorbereitung beim Oberligisten TSG Balingen mit 7:0.
Zu Gast in der Region, zu Gast im „wilden Süden“. Der Auftritt am heutigen Sonntagnachmittag bei der TSG Balingen stellte das erste Testspiel des VfB in der aktuellen Sommervorbereitung dar. Die Jungs aus Cannstatt begannen offensiv. Ein Eckball von Chris Führich sorgte für erste Gefahr, wenig später traf Jovan Milosevic zur 1:0-Führung (4. Minute).
Der VfB hatte gegen den Oberligisten alles unter Kontrolle. Badredine Bouanani und Grischa Prömel, der als Neuzugang zu seinem Startelf-Debüt kam, verzeichneten weitere Möglichkeiten (14./23.). Generell präsentierte sich das Team mit dem roten Brustring in Halbzeit eins spielfreudig – Jovan Milosevic, Chris Führich und Tiago Tomás belohnten den Auftritt mit den Toren zum 2:0, 3:0 und 4:0 (27./42./45.+1). Das bedeutete zugleich die verdiente Pausenführung.
Zu Beginn des zweiten Abschnitts wechselte Cheftrainer Sebastian Hoeneß durch (siehe „Die Aufstellungen“) und verteilte die Spielzeit auf mehrere Akteure. Die Spielfreude hielt an. Lazar Jovanovic erzielte das 5:0 (59.), dem Serben gelang anschließend auch das 6:0 (79.). Zwischendurch hatten Jarzinho Malanga und Tim van der Leij gute Möglichkeiten verzeichnet (64./75.). Vor circa 5000 Fans, die für eine großartige Kulisse in Balingen sorgten, blieb die gastgebende TSG bis zum Abpfiff ein engagierter Gegner. Den Schlusspunkt setzte Jarzinho Malanga mit dem Tor zum 7:0 (89.). Für den VfB war es ein gelungener Testspiel-Auftakt im Rahmen der Sommervorbereitung.
Die Tore:
0:1 – 4. Minute: Chris Führich nimmt über die linke Seite viel Tempo auf und flankt präzise auf Jovan Milosevic – sein Kopfball senkt sich ins lange Eck.
0:2 – 27. Minute: Ähnliches Muster, nur ein Stückchen kunstvoller: Diesmal flankt Maximilian Mittelstädt. Jovan Milosevic nimmt den Ball per Brust an und schließt per Fallrückzieher aus fünf Metern ab.
0:3 – 42. Minute: Der VfB kombiniert sich gut in den Balinger Strafraum. Der aufgerückte Dan-Axel Zagadou legt auf Chris Führich ab, der den Ball ins rechte Eck schlenzt.
0:4 – 45.+1 Minute: Jovan Milosevic verlängert via Kopfball die Ecke von Maximilian Mittelstädt. Am langen Pfosten schiebt Tiago Tomás ein. War das etwa einstudiert?
0:5 – 59. Minute: Lauri Penna sieht, dass Lazar Jovanovic startet und spielt ihm den Ball in den Lauf. Anschließend überlupft der Offensivakteur den Balinger Keeper.
0:6 – 79. Minute: Lazar Jovanovic reagiert nach einem Abpraller im Balinger Strafraum am schnellsten. Der Serbe schießt den Ball aus acht Metern resolut in die Maschen.
0:7 – 89. Minute: Yanik Spalt schaltet schnell um und schickt Jarzinho Malanga auf die Reise, der aus spitzem Winkel die Nerven behält und trifft.
Die Besonderheiten:
Jersey. Erstmals trugen die Jungs aus Cannstatt das weiß-rote Heimtrikot für die Saison 2026/2027 in einem Spiel.
Personal. Jeff Chabot (Aufbautraining), Ramon Hendriks (Fersenprobleme) sowie Justin Diehl und Leonidas Stergiou (beide Trainingssteuerung) gehörten nicht zum Testspiel-Kader.
Die Aufstellungen:
Erste Halbzeit: Dennis Seimen – Maximilian Mittelstädt, Dan-Axel Zagadou (C), Finn Jeltsch, Nikolas Nartey – Chema, Grischa Prömel – Chris Führich, Badredine Bouanani – Jovan Milosevic, Tiago Tomás
Zweite Halbzeit: Fabian Bredlow (C) – Josha Vagnoman, Maximilian Herwerth, Ameen Al-Dakhil, Christopher Olivier (70. Ertugrul Yigit) – Laurin Ulrich, Yanik Spalt – Jarzinho Malanga, Lauri Penna, Lazar Jovanovic – Tim van der Leij
Die nächsten Termine:
Der VfB wird in der neuen Woche seine Saisonvorbereitung fortsetzen. Das nächste Testspiel findet am Samstag, 25. Juli 2026, um 15 Uhr, im Rahmen des „JAKO-Freundschaftsspiels“ beim FSV Hollenbach statt. Am Mittwoch, 29. Juli 2026, um 18.30 Uhr, treten die Jungs aus Cannstatt bei den Kickers Offenbach an.