VfB Stuttgart: Grischa Prömel debütiert, Jovan Milosevic doppelt

Zu Gast in der Region, zu Gast im „wilden Süden“. Der Auftritt am heutigen Sonntagnachmittag bei der TSG Balingen stellte das erste Testspiel des VfB in der aktuellen Sommervorbereitung dar. Die Jungs aus Cannstatt begannen offensiv. Ein Eckball von Chris Führich sorgte für erste Gefahr, wenig später traf Jovan Milosevic zur 1:0-Führung (4. Minute).

Der VfB hatte gegen den Oberligisten alles unter Kontrolle. Badredine Bouanani und Grischa Prömel, der als Neuzugang zu seinem Startelf-Debüt kam, verzeichneten weitere Möglichkeiten (14./23.). Generell präsentierte sich das Team mit dem roten Brustring in Halbzeit eins spielfreudig – Jovan Milosevic, Chris Führich und Tiago Tomás belohnten den Auftritt mit den Toren zum 2:0, 3:0 und 4:0 (27./42./45.+1). Das bedeutete zugleich die verdiente Pausenführung.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts wechselte Cheftrainer Sebastian Hoeneß durch (siehe „Die Aufstellungen“) und verteilte die Spielzeit auf mehrere Akteure. Die Spielfreude hielt an. Lazar Jovanovic erzielte das 5:0 (59.), dem Serben gelang anschließend auch das 6:0 (79.). Zwischendurch hatten Jarzinho Malanga und Tim van der Leij gute Möglichkeiten verzeichnet (64./75.). Vor circa 5000 Fans, die für eine großartige Kulisse in Balingen sorgten, blieb die gastgebende TSG bis zum Abpfiff ein engagierter Gegner. Den Schlusspunkt setzte Jarzinho Malanga mit dem Tor zum 7:0 (89.). Für den VfB war es ein gelungener Testspiel-Auftakt im Rahmen der Sommervorbereitung.