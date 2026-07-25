VfB Stuttgart: Fünf Tore und Volksfest-Charakter

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Der Spielverlauf

Zu Gast bei Freunden. Mit dem „JAKO-Testspiel“ setzte der VfB am Samstagnachmittag, 25. Juli 2026, eine Tradition fort und gastierte in der ersten Phase der Sommervorbereitung erneut bei einem Amateurverein in der Region. Gegen den FSV Hollenbach übernahm der VfB von Beginn an die Kontrolle. Die erste Doppelchance verzeichneten Chris Führich und Grischa Prömel, deren Schüsse der Verbandsligist blocken konnte (9. Minute). Mitte der ersten Halbzeit agierte der FSV Hollenbach etwas mutiger und kam zu Abschlüssen – die Jungs aus Cannstatt nutzten die neuen Räume und gingen durch Tiago Tomás mit 1:0 in Führung (24., siehe „Die Tore“). Chris Führich erhöhte kurz vor Pausenpfiff auf 2:0 (42.). Generell war beiden Teams in Halbzeit eins anzumerken, dass die sonnigen 30 Grad Celsius durchaus eine Herausforderung darstellten.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit tauschte Cheftrainer Sebastian Hoeneß komplett das Personal. Somit kamen sämtliche VfB-Akteure im zweiten Test der Vorbereitung zu weiterer Einsatzzeit. Maximilian Mittelstädt, Jovan Milosevic und Nikolas Nartey legten die Treffer zum 3:0, 4:0 und 5:0 nach (51./60./64.). Der VfB ließ den Ball laufen, hatte seine Struktur gefunden und profitierte offensichtlich auch davon, dass bei den Gastgebern die Kräfte schwanden. Vor mehr als 2.500 Fans in der ausverkauften „JAKO-Arena“ blieb Hollenbach der „Ehrentreffer“ verwehrt, weil sich die weiß-rote Defensive zumeist aufmerksam präsentierte. Für die letzte Chance des Spiels sorgte Lazar Jovanovic, der nach feinem Dribbling an Hollenbachs Keeper scheiterte (86.). Fazit für die Jungs aus Cannstatt? Rhythmus weiterhin aufgenommen, Gegner und Hitze getrotzt, den zweiten Testspiel-Sieg eingefahren.