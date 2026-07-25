VfB Stuttgart: Fünf Tore und Volksfest-Charakter

Der VfB siegt im „JAKO-Freundschaftsspiel“ gegen den FSV Hollenbach souverän mit 5:0 – und erlebt in Mulfingen eine tolle Stimmung voller Gastfreundschaft.
Zu Gast bei Freunden. Mit dem „JAKO-Testspiel“ setzte der VfB am Samstagnachmittag, 25. Juli 2026, eine Tradition fort und gastierte in der ersten Phase der Sommervorbereitung erneut bei einem Amateurverein in der Region. Gegen den FSV Hollenbach übernahm der VfB von Beginn an die Kontrolle. Die erste Doppelchance verzeichneten Chris Führich und Grischa Prömel, deren Schüsse der Verbandsligist blocken konnte (9. Minute). Mitte der ersten Halbzeit agierte der FSV Hollenbach etwas mutiger und kam zu Abschlüssen – die Jungs aus Cannstatt nutzten die neuen Räume und gingen durch Tiago Tomás mit 1:0 in Führung (24., siehe „Die Tore“). Chris Führich erhöhte kurz vor Pausenpfiff auf 2:0 (42.). Generell war beiden Teams in Halbzeit eins anzumerken, dass die sonnigen 30 Grad Celsius durchaus eine Herausforderung darstellten.
Mit Beginn der zweiten Halbzeit tauschte Cheftrainer Sebastian Hoeneß komplett das Personal. Somit kamen sämtliche VfB-Akteure im zweiten Test der Vorbereitung zu weiterer Einsatzzeit. Maximilian Mittelstädt, Jovan Milosevic und Nikolas Nartey legten die Treffer zum 3:0, 4:0 und 5:0 nach (51./60./64.). Der VfB ließ den Ball laufen, hatte seine Struktur gefunden und profitierte offensichtlich auch davon, dass bei den Gastgebern die Kräfte schwanden. Vor mehr als 2.500 Fans in der ausverkauften „JAKO-Arena“ blieb Hollenbach der „Ehrentreffer“ verwehrt, weil sich die weiß-rote Defensive zumeist aufmerksam präsentierte. Für die letzte Chance des Spiels sorgte Lazar Jovanovic, der nach feinem Dribbling an Hollenbachs Keeper scheiterte (86.). Fazit für die Jungs aus Cannstatt? Rhythmus weiterhin aufgenommen, Gegner und Hitze getrotzt, den zweiten Testspiel-Sieg eingefahren.
0:1 – 24. Minute: Chris Führich setzt sich über die linke Seite durch. Seine präzise Hereingabe verwertet Tiago Tomás aus dem Strafraum heraus per Direktabnahme.
0:2 – 42. Minute: Eine Unachtsamkeit in der Hollenbacher Defensive nutzt Chris Führich aus und erobert den Ball. Anschließend schließt er aus 15 Metern ins linke Eck ab.
0:3 – 51. Minute: Einen langen Ball legt Lazar Jovanovic auf Maximilian Mittelstädt ab. Der aufgerückte Außenverteidiger schließt mit seinem linken Fuß ab. Das war sehr zielstrebig.
0:4 – 60. Minute: Lauri Penna behält die Übersicht und spielt Jovan Milosevic frei. Der Stürmer behält im Strafraum die Nerven und vollstreckt per Flachschuss.
0:5 – 64. Minute: Mit feinen Pässen spielen sich Jarzinho Malanga und Nikolas Nartey durch die Hollenbacher Defensive. Der Däne trifft anschließend aus Nahdistanz.
Debüt. Nach seiner Rückkehr zum Club aus Cannstatt stand Marius Funk erstmals in einem Testspiel wieder zwischen den VfB-Pfosten. Er hütete das Tor im zweiten Abschnitt.
Fairplay. Ein kleiner Junge bekam bei einem Klärungsversuch den Ball aus Nahdistanz versehentlich ins Gesicht. Nach Abpfiff erhielt er ein VfB-Trikot – alles wieder gut.
Erste Halbzeit: Fabian Bredlow – Josha Vagnoman, Ameen Al-Dakhil, Dan-Axel Zagadou, Christopher Olivier – Grischa Prömel, Ertugrul Yigit – Chris Führich, Badredine Bouanani– Laurin Ulrich, Tiago Tomás
Zweite Halbzeit: Marius Funk – Maximilian Mittelstädt, Maximilian Herwerth, Finn Jeltsch, Nikolas Nartey – Chema, Yanik Spalt – Jarzinho Malanga, Lauri Penna, Lazar Jovanovic – Jovan Milosevic
Der VfB setzt seine Saisonvorbereitung mit weiteren Trainingseinheiten fort. Das nächste Testspiel findet am Mittwoch, 29. Juli 2026, um 18.30 Uhr, bei den Kickers Offenbach statt. Am Samstag, 1. August 2026, um 15 Uhr, treffen die Jungs aus Cannstatt auf den Paris FC – die Partie wird am Trainingsplatz „M1“ an der Mercedesstraße absolviert.