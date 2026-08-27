VfB Stuttgart: "Freuen uns auf die Heimkulisse"

Nach dem trainingsfreien Dienstag haben die VfB Frauen die Arbeit in Cannstatt wieder aufgenommen. Der positive Saisonauftakt in Sinsheim (Anm. d. Red.: 2:1-Sieg) war auch in den Einheiten spürbar. „Die Trainingswoche verlief bislang sehr positiv, weil die Mädels mit einer enormen Energie in die Woche gegangen sind. Auch am Tag nach dem Spiel haben wir das gemerkt“, sagt Cheftrainer Nico Schneck. „Es ist eine große Freude da und auch ein Stück weit eine Erleichterung, dass wir es geschafft haben, uns das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, auch in Ergebnisse umzumünzen. Wir freuen uns jetzt auf unsere Heimkulisse.“

Gearbeitet wurde in den Einheiten an unterschiedlichen Details. „Das Spiel wird ein anderes sein, weil der Hamburger SV von der Spielanlage anders spielt als Hoffenheim“, so Nico Schneck weiter. „Wir erwarten uns etwas mehr Ballbesitz als im letzten Spiel. Es geht um die Positionierung, um das letzte Drittel und die Restverteidigung, damit wir Konter frühzeitig unterbinden. Der HSV hat in der Offensive individuelle Qualitäten, auf die wir vorbereitet sind.“

Für das erste Heimspiel erweitert sich auch die Personalsituation. Die verletzt ausgefallenen Tamar Dongus, Verena Wieder und Muriel Dürr sind wieder voll im Trainingsbetrieb. „Wir haben wieder viele Optionen“, sagt Nico Schneck. „Es ist schön, auch diesen Konkurrenzkampf im Training zu sehen – in einem positiven Rahmen und sehr guten Miteinander. Das ist die Basis, die wir für ein hohes Trainingsniveau brauchen, um ein hohes Level im Spiel abrufen zu können.“

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Wer die Mädels aus Cannstatt am Samstag bei ihrem ersten Bundesliga-Heimspiel der Clubgeschichte unterstützen möchte, hat unterschiedliche Möglichkeiten. Für die ersten drei Partien gegen den Hamburger SV, VfL Wolfsburg und 1. FC Union Berlin gibt es das „Schnupper-Dauerkärtle“ zu besonderen Konditionen. Für das Duell gegen die Hanseatinnen können weiterhin auch Einzeltickets im VfB-Onlineshop erworben werden.

„Ich freue mich über jeden, der am Samstag bei unserem ersten Bundesliga-Heimspiel im GAZi-Stadion dabei sein wird“, sagt Nico Schneck. „Wir wollen die Zuschauer mit unserer Leistung von Sekunde eins an mitnehmen und die Leute mit der Art und Weise wie wir Fußballspielen begeistern, sodass sie im besten Fall wiederkommen.“