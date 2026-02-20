VfB Stuttgart: "Es wird ein intensives Spiel"

Formstarke Eintracht zu Gast in Stuttgart

Die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Gerber kam am vergangenen Wochenende nicht über ein torloses Unentschieden gegen Viktoria Berlin hinaus, während Eintracht Frankfurt II mit viel Selbstvertrauen anreist: Die Hessinnen setzten sich zuletzt mit 3:2 gegen den SV Meppen durch und sammelten aus den vergangenen vier Ligaspielen die maximale Ausbeute von zwölf Punkten. Im Hinspiel behielten die VfB Frauen jedoch deutlich die Oberhand und feierten einen 4:1-Erfolg.

Der Gegner: Eintracht Frankfurt II

In der Vorbereitung auf die Rückrunde kam Eintracht Frankfurt II in drei Testspielen auf zwei Siege, eine Niederlage und ein Torverhältnis von 6:2. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit einigen Punkteteilungen und Niederlagen fanden die Frankfurterinnen besser in die Spur und sammelten Siege gegen Borussia Mönchengladbach (4:1), den VfR Warbeyen (1:0), den 1. FSV Mainz 05 (2:0) und den SV Meppen (3:2).

Derzeit belegt die Zweitvertretung der Eintracht mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von 18:24 den elften Tabellenplatz. Beste Torschützin ist Mira Arouna mit fünf Treffern. In der Vorsaison erreichte Frankfurt II mit 43 von 78 möglichen Punkten Rang sechs in der 2. Frauen-Bundesliga. Seit Januar 2026 steht zudem Kim Fellhauer an der Seitenlinie, die das Amt von Julia Simic übernahm, nachdem sie zuvor als Co-Trainerin tätig war.

Trainerstimme: „Es wird ein intensives Spiel.“

„Wir treffen am Sonntag auf eine junge, fußballerisch sehr gut ausgebildete Mannschaft mit ordentlich Tempo und einem guten Umschaltspiel. Oftmals typisch für eine zweite Mannschaft haben sie im Saisonverlauf und durch ihre jüngst erfolgreichen Ergebnisse viel Stabilität reingebracht. Demnach erwarten wir einen Gegner, der mit Selbstvertrauen anreisen wird. Es wird ein intensives Spiel und keine einfache Aufgabe, auf die wir uns jedoch gut gut vorbereitet haben“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber.

Heimspiel live verfolgen

Schaltet ein und seid live dabei, wenn unsere VfB Frauen am Sonntag Eintracht Frankfurt II empfangen. Die Partie wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.