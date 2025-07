VfB Stuttgart: "Es war eine sehr fokussierte Leistung der Mannschaft"

Doppelpack, Premierentreffer und Schlenzer – die Partie gegen den Zweitligakonkurrenten SC Sand, der gerade erst in die Vorbereitung gestartet war, hatte es in sich. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es zur Sache. Die Zweikampfführung beider Teams war robust und dennoch ließen die VfB Frauen in der Defensive nur wenig zu. Gespielt wurden drei Mal 30 Minuten, die VfB Elf wechselte nach 45 Minuten bis auf Keeperin Eve Boettcher einmal komplett durch.

Jana Beuschlein per Doppelpack zur Halbzeit

Die VfB Frauen kamen gut in die Partie und tauchten direkt in der Anfangsphase in der Gefahrenzone der Gastgeberinnen auf. Jana Spengler (8.) und Jana Beuschlein (10.) konnten die Kugel jedoch noch nicht im Kasten der Willstätterinnen unterbringen, aber auch Sand prüfte VfB Keeperin Eve Boettcher nach einer guten Viertelstunde doppelt (16., 18.). Die VfB Frauen drängten weiter auf die Führung und erzielten diese auch nach 32. Minuten vom Elfmeterpunkt. Zuvor wurde Maxi Rall im Strafraum zu Fall gebracht, Jana Beuschlein verwandelte sicher und legte wenig später per Kopf ihren zweiten Treffer nach (44.).

Gillian Castor schlenzte, Nicole Billa traf erstmals in Weiß-Rot

Zum Start in Hälfte zwei ließen die zehn frischen Feldspielerinnen in Weiß-Rot weiterhin nichts anbrennen. Binnen weniger Minuten erhöhte zunächst Gillian Castor per Schlenzer (52.), ehe Nicole Billa ihren ersten Treffer im Brustring-Trikot erzielte (55.). Zwar prüften die Willstätterinnen VfB Keeperin Boettcher abermals, gleichzeitig hatte der VfB in Meike Meßmer und Julia Glaser jedoch mehrfach die Entscheidung auf dem Fuß. Diese wollte jedoch nicht fallen, sodass das 4:0 gleichzeitig den Endstand markierte.

VfB Cheftrainer Heiko Gerber: „Ich bin über die Leistung meiner Mannschaft sehr happy. Wir haben die letzten zwei Wochen verstärkt in der Defensive gearbeitet und es zum zweiten Mal in Folge geschafft, zu Null zu spielen. Es war eine sehr fokussierte Leistung der Mannschaft und es gab auch keinerlei Abbruch nach dem Komplettwechsel in der zweiten Hälfte. Dennoch sollte man das Spiel nicht überbewerten, da Sand erst eine Woche nach uns in die Vorbereitung eingestiegen ist. In der Liga kann es wieder ganz anders aussehen. Dennoch sind wir momentan auf einem sehr guten Weg, vor allem auch, was die defensive Struktur betrifft. Wir lassen wenig zu und haben in der Offensive gute Ansätze. Daran werden wir weiter arbeiten, um die zusätzlichen Chancen, die wir hatten, noch konsequenter zu nutzen. Im Moment sind alle fit und gesund - die ersten zwei Wochen waren sehr erfoglreich für uns.“

VfB Torschützin Nicole Billa: „Es war ein guter Test. Defensiv standen wir gut und haben einige Akzente nach vorne gesetzt. Obwohl wir erst zwei Wochen zusammenarbeiten, hat vieles schon ganz gut funktioniert – gleichzeitig wissen wir, an was wir noch arbeiten müssen. Die Tore, die wir geschossen haben, waren schön herausgespielt. Der Ball von Tamar auf mich zum 4:0 war sehr gut, dann habe ich einfach mal abzogen.“