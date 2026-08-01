VfB Stuttgart: "Es war der erste richtige Härtetest"

Den weiß-roten Jubel gab es im Anschluss: Lazar Jovanovic traf mit einem strammen Schuss aus dem Strafraum heraus zum 1:0 (16.). Fast hätte der VfB erhöht, aber Paris-Keeper Kevin Trapp parierte den Elfmeter von Maximilian Mittelstädt (33.). Auch gegen Chris Führich behielt der ehemalige Bundesliga-Torwart die Oberhand (44.). Auf der Gegenseite zeigte auch VfB-Keeper Fabian Bredlow eine sehr aufmerksame Leistung. Das 1:0 stellte eine verdiente Pausenführung für das Team mit dem roten Brustring dar.

Ein Beginn mit viel Tempo, ein Beginn mit ausgeglichenen Spielanteilen. Erwartungsgemäß war der VfB in seinem vierten Testspiel der Sommervorbereitung am Samstagnachmittag, 1. August 2026, deutlich stärker gefordert als in den bisherigen Begegnungen gegen unterklassige Teams. Jovan Milosevic für die Jungs aus Cannstatt und Patrick Zabi für den Paris FC verzeichneten die ersten Chancen (2./11. Minute).

Stuttgart startete aktiv in den zweiten Abschnitt – und mit einer Triplechance. Yannik Spalt, Chris Führich und Tiago Tomás verpassten das inzwischen überfällige 2:0 (47./49./52.). Der VfB agierte nun noch dominanter als in der ersten Hälfte. Der Lohn? Dan-Axel Zagadou köpfte schließlich zum zweiten Treffer ein (54.). In der 62. Minute wechselte Chefcoach Sebastian Hoeneß planmäßig durch. Der VfB behielt seine aktive Linie – Ramon Hendriks köpfte an die Latte (67.).

Paris wiederum drängte auf den Anschluss. Nachdem Ilan Kebbal noch an VfB-Keeper Marius Funk scheiterte, verkürzte wenig später Luca Koleosho (69./72.). Neuer Spielstand: 2:1. Ohne weitere Höhepunkte – Josha Vagnoman hatte noch eine Halbchance per Kopf (88.) – steuerte das Testspiel auf sein Ende zu. Ausgerechnet mit dem letzten Angriff glich Paris aus, erneut traf Luca Koleosho (105.). Somit trennten sich der VfB und die Gäste aus Frankreich mit 2:2.

Die Tore: 1:0 – 16. Minute: Im ersten Angriff scheitert Chris Führich an Paris-Keeper Kevin Trapp, in der zweiten Welle kommt Lazar Jovanovic im Strafraum an den Ball und zieht kompromisslos ab. Die Führung. 2:0 – 54. Minute: Wieder serviert Chris Führich, diesmal via Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld. Dan-Axel Zagadou steigt am höchsten und köpft aus acht Metern ein. 2:1 – 72. Minute: Einen weiten Ball erläuft Paris-Profi Luca Koleosho auf der linken Seite und zieht im Sprint nach innen. Vor VfB-Torwart Marius Funk bleibt er cool und schließt ins lange Eck ab. 2:2 – 105. Minute: Mit dem letzten Angriff der Partie gleicht Paris aus. Luca Koleosho dribbelt sich in den Strafraum des VfB und schafft es, auch Marius Funk im weiß-roten Tor zu überwinden. Die Stimme: Cheftrainer Sebastian Hoeneß: „Es war der erste richtige Härtetest – und damit genau das, was wir jetzt brauchten. Wir können viel Positives aus der Partie gegen Paris mitnehmen, haben Chancen kreiert und hatten gute Phasen in unserem Auftritt. Es ist schade, dass wir das Spiel schlussendlich nicht gewonnen haben. Insgesamt haben wir eine gute Grundlage und gute Eindrücke gesammelt, um nun im Trainingslager die nächsten Schritte in der Vorbereitung zu machen.“ Die Besonderheiten: Personal. Grischa Prömel hat im Training einen Schlag auf die Wade bekommen und stand daher nicht im Aufgebot von Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Neuzugang Leo Sauer, den der VfB am Mittwoch, 29. Juli 2026, verpflichtet hatte, wirkte beim Testspiel plangemäß noch nicht mit. Spielzeit. Der VfB und der Paris FC verständigten sich darauf, über zweimal 45 Minuten sowie anschließend mit einer 15-minütigen Zusatzzeit zu testen.

Die nächsten Termine: Der VfB ist mitten in der Saisonvorbereitung – und in dieser geht es intensiv weiter. Ab Montag, 3. August 2026, reist das Team mit dem roten Brustring ins Trainingslager nach Grassau. Bis Freitag, 7. August 2026, werden die Jungs aus Cannstatt in der Nähe des Chiemsees aktiv sein. Am Samstag, 8. August 2026, findet die weiß-rote Saisoneröffnung statt – mit einem Testspiel um 17 Uhr in der MHP Arena. Tickets sind ab sofort im freien Verkauf verfügbar

Die Aufstellungen:

Bis zur 62. Minute: Fabian Bredlow – Maximilian Mittelstädt, Finn Jeltsch, Dan-Axel Zagadou (C), Nikolas Nartey – Chema, Yanik Spalt – Chris Führich, Lazar Jovanovic (46. Badredine Bouanani) – Tiago Tomás, Jovan Milosevic

Ab der 62. Minute: Marius Funk – Christopher Olivier, Ramon Hendriks (87. Jeff Chabot), Ameen Al-Dakhil, Josha Vagnoman (C) – Yannik Spalt (87. Leonidas Stergiou), Ertrugul Yigit – Badredine Bouanani, Laurin Ulrich, Jarzinho Malanga – Oliver Rölke